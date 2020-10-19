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Башкирия вошла в топ закредитованных регионов России

19 октября 2020, 13:03
РИА Новости составило рейтинг регионов страны по уровню закредитованности населения в 2020 году.

Республика Башкортостан оказалась на 78-й строчке рейтинга закредитованности населения. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2020 году в Башкирии составило 70,6% (в 2019 году — 66,7%). По данным рейтинга, в среднем житель республики должен банку 275,4 тысячи рублей — это на 27,8 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. При этом за 12 месяцев задолженность на одного человека увеличилась на 38 тысяч рублей. Отмечается, что наряду с Башкирией в долговой яме находятся Новосибирская, Тюменская, Оренбургская и Курганская области, Чувашия, Тыва и Калмыкия.

Лучше всего обстановка с кредитами сложилась в Ингушетии, Крыму, Чечне, Дагестане и Севастополе — здесь соотношение долгов и зарплат минимальное (до 20%). Отмечается, что средний уровень закредитованности россиян вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. При формировании рейтинга уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты.

Объем кредитов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — у Росстата. Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитаны как средние значения за 12 месяцев (с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года). Задолженность по банковским кредитам приведена на 1 сентября 2020 года. В расчетах годовой зарплаты учтена выплата подоходного налога.

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