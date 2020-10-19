Республика Башкортостан оказалась на 78-й строчке рейтинга закредитованности населения. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2020 году в Башкирии составило 70,6% (в 2019 году — 66,7%). По данным рейтинга, в среднем житель республики должен банку 275,4 тысячи рублей — это на 27,8 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. При этом за 12 месяцев задолженность на одного человека увеличилась на 38 тысяч рублей. Отмечается, что наряду с Башкирией в долговой яме находятся Новосибирская, Тюменская, Оренбургская и Курганская области, Чувашия, Тыва и Калмыкия.