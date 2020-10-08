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Городской квартал «Некрасовский»: красота и покой в черте города

8 октября 2020, 04:09
Фото: vk.com
Строительство первого дома должно быть завершено в ближайшее время.

Городской квартал «Некрасовский» — проект группы компаний «СУ- 10». Квартал расположен в одном из самых зеленых районов города, по улице Софьи Перовской.

Плюсы проживания в «Некрасовском»:

  • 15 минут и вы уже гуляете по Набережной реки Белой
  • За 10 минут можно добраться до центра города
  • Развитая инфраструктура
  • 9-ти этажный отдельно стоящий паркинг.

Сейчас ведется строительство первого дома. Здание представляет собой монолитный каркас, заполненный красным кирпичом.

Одно из весомых преимуществ этого проекта - огромный выбор планировок, которые детально продуманы.

В них предусмотрены:

  • большое количество ниш для шкафов и систем хранения, гардеробные глубокие ниши на кухнях для организации кладовок;
  • грязные зоны отделены от транзитных путей;
  • во многих квартирах спроектированы 2 санузла.

Для всех квартир разработаны функциональные паспорта, которые позволяют не только подробно изучить планировку, но и оценить все возможные варианты компоновки эргономичных зон. Подробности можно уточнить на сайте компании СУ-10, а также в соцсетях.

Группа компаний «СУ- 10» на рынке недвижимости 19 лет. За это время компания построила на территории Башкирии огромное количество объектов инфраструктуры для комфортной жизни.

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#Новости#Строительство#Татьяна Майорова,#Экономика
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