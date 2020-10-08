Городской квартал «Некрасовский»: красота и покой в черте города

Городской квартал «Некрасовский» — проект группы компаний «СУ- 10». Квартал расположен в одном из самых зеленых районов города, по улице Софьи Перовской.
Плюсы проживания в «Некрасовском»:
Сейчас ведется строительство первого дома. Здание представляет собой монолитный каркас, заполненный красным кирпичом.
Одно из весомых преимуществ этого проекта - огромный выбор планировок, которые детально продуманы.
В них предусмотрены:
Группа компаний «СУ- 10» на рынке недвижимости 19 лет. За это время компания построила на территории Башкирии огромное количество объектов инфраструктуры для комфортной жизни.