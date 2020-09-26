В Уфе от коронавируса умер 73-летний мужчина

Напомним, на 26 сентября в Башкирии зафиксировано 37 новых пациентов с коронавирусом. Предыдущая жертва коронавируса скончалась 24 сентября. Таким образом, за неполный сентябрь в республике от коронавируса официально умерло 8 человек (в августе от этой инфекции умерло 7 человек, в июле — 4, в июне — 1, в мае — 2, в апреле — 16). При этом общая смертность в регионе за июль увеличилась на 48% по сравнению с прошлым годом.