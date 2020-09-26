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Posted 26 сентября 2020, 10:22

Published 26 сентября 2020, 10:22

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Уфе от коронавируса умер 73-летний мужчина

В Уфе от коронавируса умер 73-летний мужчина

26 сентября 2020, 10:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
Минздрав республики рассказал подробности о жителе Башкирии, погибшем от коронавируса за минувшие сутки. По данным ведомства, им оказался 73-летний житель Уфы с рядом сопутствующих заболеваний.

Как рассказали в Минздраве РБ, у погибшего наблюдались атеросклероз аорты 3 стадии, ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Напомним, на 26 сентября в Башкирии зафиксировано 37 новых пациентов с коронавирусом. Предыдущая жертва коронавируса скончалась 24 сентября. Таким образом, за неполный сентябрь в республике от коронавируса официально умерло 8 человек (в августе от этой инфекции умерло 7 человек, в июле — 4, в июне — 1, в мае — 2, в апреле — 16). При этом общая смертность в регионе за июль увеличилась на 48% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Mkset сравнила официальную статистику заболеваемости коронавирусом в Башкирии за весь период пандемии с результатом анализа открытых данных и обнаружила ряд несоответствий.

На «Здравчасе» 25 сентября министр здравоохранения РБ Максим Забелин подчеркнул, что ежесуточный прирост заболевших коронавирусом составляет 0,5%, при этом выздоравливают 93% от общего числа пациентов, а число смертей от Covid-19 не превышает 0,5%. Данныей показатели — одни из самых низких в России. Тем не менее до конца недели в столице республике дополнительно появятся 200 дополнительных мест для заболевших коронавирусом, хотя на данный момент госпитализировано лишь 52 больных коронавирусом, а сформированный весной коечный фонд составлял около 3 тыс. мест.

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#Андрей Королев#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Здравоохранение
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