В России изменился порядок получения пенсий

Напомним, по закону о «Национальной платежной системе», перечисление стипендий студентам госвузов и зарплат работникам бюджетной сферы с июля 2018 года возможно только на карту «Мир». Изменение способа выплат для пенсионеров должно было вступить силу в июле текущего года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и реформу отложили до осени. Также добавим, что с августа работающие пенсионеры стали получать выплаты в повышенном размере — размер прибавки зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей. Проиндексированные пенсии получат 248 тыс. пенсионеров республики.