В России изменился порядок получения пенсий

Posted 26 сентября 2020, 11:52
Published 26 сентября 2020, 11:52
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ, с октября граждане, которые используют карты других платежных систем для получения пенсий и пособий должны будут перевести выплаты на карты платежной системы «Мир». После замены карты необходимо сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты счета.
Добавим, что изменение касается тех, кто получает пенсию на банковую карту, для остальных (кто получает выплаты на сберкнижку или через почту) способ получения средств не изменится.
Аналогичные изменения коснутся и других социальных выплат, в том числе и детских пособий.
Напомним, по закону о «Национальной платежной системе», перечисление стипендий студентам госвузов и зарплат работникам бюджетной сферы с июля 2018 года возможно только на карту «Мир». Изменение способа выплат для пенсионеров должно было вступить силу в июле текущего года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и реформу отложили до осени. Также добавим, что с августа работающие пенсионеры стали получать выплаты в повышенном размере — размер прибавки зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей. Проиндексированные пенсии получат 248 тыс. пенсионеров республики.