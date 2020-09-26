В детских садах Башкирии хотят ввести изучение башкирского языка

Кроме того, к 2024 году в Башкирии планируется создать 14 полилингвальных школ, сейчас работают три школы в Уфе и Стерлитамаке. Все школы, которые будут вести образовательный процесс на нескольких языках, будут сотрудничать с базовой площадкой — уфимской школой № 44.