В детских садах Башкирии хотят ввести изучение башкирского языка

Posted 26 сентября 2020, 06:06
Published 26 сентября 2020, 06:06
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По словам главы региона, необходимо тщательно обдумать, как адекватно ввести это направление в детских садах республики — «все дети с удовольствием захотят заниматься». При этом Радий Хабиров предложил разработать и соответствующую программу по колледжам.
Радий Хабиров также предложил ввести сертификат, подтверждающий знание башкирского языка, по аналогии с сертификатами TOEFL или IELTS.
Напомним, 25 сентября глава Башкирии Радий Хабиров выступил перед учителями башкирского языка и литературы на форуме, посвященном Году башкирского языка. Глава республики поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником и выразил благодарность за сохранение и развитие родного языка.
Также напомним, что в 2018 году был учрежден грант Главы республики на сохранение государственных и родных языков. В текущем году проект «Год башкирского языка 2020» Фонда поддержки башкирского народа «Возрождение» получил 2,9 млн руб. — наибольшую сумму из числа субсидий и грантов республиканским НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества и реализующим социально значимые проекты.
Кроме того, к 2024 году в Башкирии планируется создать 14 полилингвальных школ, сейчас работают три школы в Уфе и Стерлитамаке. Все школы, которые будут вести образовательный процесс на нескольких языках, будут сотрудничать с базовой площадкой — уфимской школой № 44.