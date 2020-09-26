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Эксперты: какие критерии могут помочь для оценки новой волны коронавируса

26 сентября 2020, 12:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi
По мнению директора института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, для оценки волны заражений коронавирусом необходимо исходить из соотношений между количеством заболевших и выздоровевших.

Если в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и новых выявленных больных, то в других регионах ситуация складывается иначе. При этом эксперт не называет нынешний рост числа заразившихся второй волной, поскольку формальных признаков наступления волны нет, а есть разница между прошедшим периодом и новым периодом.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничения из-за коронавируса нет необходимости, поскольку «ничего неизвестного» в текущей ситуации с распространением COVID-19 в России нет. Хотя во второй половине сентября коэффициент распространения коронавируса (отношение заразившихся за 4 дня к заразившимся за предыдущие 4 дня; снятие карантинных ограничений начиналось при падении он ниже 1,00) в России вырос до 1,08 — это максимум с 8 мая.

Количество новых больных коронавирусом в Башкирии не поднималось выше 35 человек в день с 25 августа. 25 сентября в Башкирии было выявлено 36 зараженных, 26 сентября — 38. Ранее Mkset сравнила официальную статистику заболеваемости коронавирусом в Башкирии за весь период пандемии с результатом анализа открытых данных и обнаружила ряд несоответствий.

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#Новости#Здравоохранение#Андрей Королев#Общество
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