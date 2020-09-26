Эксперты: какие критерии могут помочь для оценки новой волны коронавируса

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить новые ограничения из-за коронавируса нет необходимости, поскольку «ничего неизвестного» в текущей ситуации с распространением COVID-19 в России нет. Хотя во второй половине сентября коэффициент распространения коронавируса (отношение заразившихся за 4 дня к заразившимся за предыдущие 4 дня; снятие карантинных ограничений начиналось при падении он ниже 1,00) в России вырос до 1,08 — это максимум с 8 мая.