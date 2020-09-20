Роспотребнадзор: в России «прижились» две мутации коронавируса

Напомним, в конце лета сообщалось, что новая мутация коронавируса оказалась менее смертельной, чем пришедшая из Южной Азии. Ученые обнаружили мутацию еще в феврале, и она распространилась в Европе и Америке. Ранее ученые, исследовавшие более двух сотен мутаций коронавируса, пришли к выводу, что с каждой новой мутацией вирус слабеет. При этом в конце лета во Вьетнаме заявили о том, что новый штамм ковида, выявленный в стране, оказался в три раза заразнее прежнего.