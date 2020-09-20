Роспотребнадзор: в России «прижились» две мутации коронавируса

Posted 20 сентября 2020, 09:50
Published 20 сентября 2020, 09:50
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
По данным Роспотребнадзора, в 99% образцах коронавируса в России наблюдаются две самые устойчивые мутации из 22, выявленных в периоде с января по март.
Детальное сравнение геномов вируса SARS-CoV-2 на территории России и зарубежных стран подтверждает, что именно варианты штаммов вируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Западной Европы, которые в большинстве своем уже имели мутацию P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию.
Напомним, в конце лета сообщалось, что новая мутация коронавируса оказалась менее смертельной, чем пришедшая из Южной Азии. Ученые обнаружили мутацию еще в феврале, и она распространилась в Европе и Америке. Ранее ученые, исследовавшие более двух сотен мутаций коронавируса, пришли к выводу, что с каждой новой мутацией вирус слабеет. При этом в конце лета во Вьетнаме заявили о том, что новый штамм ковида, выявленный в стране, оказался в три раза заразнее прежнего.