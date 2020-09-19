Астрологи определили Топ-3 самых упрямых знаков Зодиака

Самым упрямым знаком является Овен. Его не получится переубедить – он ни за что на свете не передумает. Овны – весьма азартные люди, они будут доказывать свою правду до последнего. К тому же люди, родившиеся под этим знаком, являются правдолюбами, поэтому говорят правду всем и всегда. Они упрямые и гиперактивные, по этой причине способны добиться больших успехов в карьерном росте. Если начать сравнивать Овна с кем-либо, он начнет генерировать гениальные идеи для того, чтобы всем доказать, что является лучшим.