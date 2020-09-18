«Салават» оказался не готов к матчу с «Ак Барсом». Казань забрала первое дерби сезона

— Они все время оставляют одного игрока на синей линии, когда идет «пересменка». И мы на это не обращали внимания. Из-за этого в первом периоде против меня вышли 4-1. И когда Зарипов забивал вторую, была смена между защитниками. Там не разобрались, защитник должен был поменяться, он не увидел, что я иду на смену, и Зарипов вышел с Метсолой 1 в 0.