«Салават» оказался не готов к матчу с «Ак Барсом». Казань забрала первое дерби сезона

Томи Ламса не согласен, но это было тактическое поражение. Финский специалист делает успешные шаги, прививает команде свою систему игры, в хоккее стало больше структуры. Это не отнять. Однако главный тренер соперника Дмитрий Квартальнов делает это дольше.
«Салават» добывает победы зачастую красиво — первая тройка сотрясает Ютюб хитрыми пасами, команде удаются скоростные контратаки, в большинстве разыгрывают так, словно ждут оценку 6.0 за артистизм (Хартистизм). И Уфа очень не любит, когда не дают именно играть.
Это работало при Николае Цулыгине, это справедливо и сейчас — отбери у «Салавата» шайбу и два очка в кармане. «Юлаевцы» до сих пор не приспособлены к тому, чтобы перестраиваться на злой форчекинг и нет плана Б, если игра не задалась с самого начала.
Хотя поначалу игра как раз задалась. Большинство в первой смене, затем ещё, а вот уже Гранлунд делает внезапный пас от борта на пятак, где Хартикайнен подтверждает реноме злого гения «Ак Барса» — он набрал очки в пятом подряд «Зеленом дерби».
Финская тройка больше не сделает ничего выдающегося. Гранлунд удалится дважды, Маннинен и Хартикайнен — по разу. За всю игру у «СЮ» почти не будет опасных моментов, команда установит сезонный антирекорд по вбрасываниям (40,36%), блокшотам (7) и времени в атаке (9:56), а Ламса, Коробов и Баранов по очереди скажут, что только в первые 10-15 минут все шло по плану.
Нечто подобное было и против «Спартака». Да, это всего лишь второе поражение в семи играх. Но оба проигрыша очень хлесткие и в их последних минутах нет никаких оснований полагать, что игру «юлаевцы» спасут.
Три худших матча по вбрасываниям одновременно худшие по времени в атаке. Это встречи с минским «Динамо» (4:3, 42,86% ВВБр, 10:32 в атаке), «Спартаком» (3:5, 43,55%, 10:28 в атаке) и вчерашнее дерби. Логично — без «точки» надо вступать в отбор, идти прессинговать, совершать перехваты, добывать нейтральные шайбы.
Контроль «Ак Барсу» приносили не только выигранные вбрасывания. Казанцы не раз делали передачи из своей зоны под синюю линию уфимцев, что ускоряло создание локального численного преимущества. Уже в зоне «бело-зеленых» они, стянув на себя одного-двух обороняющихся, могли сделать пас по закруглению, вынуждая остальных отвлекаться и еще больше «опустошая» зону.
Как и все команды Квартальнова, Казань была хороша в движении: скорость, маневренность, видение партнера. Если ты быстр, то тебе легче сделать подбор. Если ты знаешь, где партнер, тебе легче сделать ему после этого передачу.
— Они все время оставляют одного игрока на синей линии, когда идет «пересменка». И мы на это не обращали внимания. Из-за этого в первом периоде против меня вышли 4-1. И когда Зарипов забивал вторую, была смена между защитниками. Там не разобрались, защитник должен был поменяться, он не увидел, что я иду на смену, и Зарипов вышел с Метсолой 1 в 0.
В самом деле — пока все собирались меняться, у скамеек завязалась борьба за шайбой и казанцы сделали пас Данису Зарипову, который был где-то вдалеке и даже не думал сменяться. Оказавшись наедине с Юхой Метсолой, Капитан Татарстан проявил индивидуальное мастерство: почти весь отрезок держал клюшку прямо и лишь в концовке резко переложил.
«Салават» толком и не мог начать приличную атаку — то споткнутся в средней, то очень быстро придется выходить, то удаление. Темп сбивался, энергия заканчивалась в бесплодных попытках соорудить что-то весомое. Но остроты в дальних бросках без подставлений не может быть, а для этого опека хозяев была слишком плотной.
|СЮ
|Ак Барс
|Δ
|Corsi for (CF)
|72
|52
|20
|CF, %
|58,06%
|41,94%
|16,13%
|Голы 5 на 5
|0
|2
|-2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|23
|26
|-3
|PDO, %
|92,31%
|107,69%
|-15,38%
|Броски мимо створа
|36
|26
|10
|БВ вообще
|31
|32
|-1
|Доля БВ в общем числе бросков
|46,27%
|55,17%
|-8,90%
|БВ за минуту в атаке
|3,12
|2,79
|0,33
|Блокшоты за минуту в защите
|0,61
|1,61
|-1,00
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|2
|-2
|БВ сходу 5 на 5
|3
|6
|-3
|БВ первой тройки
|9
|8
|1
|БВ защитников
|12
|8
|4
|Пробросы 5 на 5
|5
|3
|2
|ВВбр после пробросов
|4
|4
|0
|Вход 5 на 5
|19
|29
|-10
|Брак при входе 5 на 5
|21
|16
|5
|Успешный вход, %
|47,50%
|64,44%
|-16,94%
|Вброс 5 на 5
|3
|3
|0
|Брак при вбросе 5 на 5
|13
|19
|-6
|Успешный вброс, %
|18,75%
|13,64%
|5,11%
|Использование входа 5 на 5, %
|71,43%
|67,16%
|4,26%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|25
|44
|-19
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|68
|94
|-26
|Смены в атаке, %
|36,76%
|46,81%
|-10,04%
|Вход 5 на 5 с БВ
|15
|16
|-1
|Доля входа с БВ
|37,50%
|35,56%
|1,94%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|2
|0
|Доля вброса с БВ
|12,50%
|9,09%
|3,41%
|Смены 5 на 5 с БВ
|19
|22
|-3
|Доля смен с БВ
|20,43%
|15,94%
|4,49%
При этом ведь «Ак Барс» проводил атаку за атакой, не было такого, что они повели 2:1, а потом закрылись наглухо. Напротив, отрезками именно «бело-зеленым» приходилось отбрасываться, а больше половины бросков даже не доходили до ворот.
В такие минуты лидеры должны себя проявлять. Но происходило обратное. Допустим, первое удаление Гранлунда — излишество от судей. Гранлунд не поднимал клюшку и ожидал, что игрок «Ак Барса» примет шайбу по борту, но этого не случилось и вышла атака игрока без шайбы. Но через восемь с небольшим минут он бьет Азеведо в лицо чуть ли не локтем и он знает, что невысокий центральный рядом и все равно рискует.
Александр Кадейкин, конечно, не хотел, чтобы Альберт Яруллин завладел шайбой, но удар в поясницу тоже пришелся слишком рано. И это не был резкий короткий удар, он ведь действительно толкал защитника. Арбитры не могли не свистнуть.
Похожая история с фолом Теему Хартикайнена на Никите Дыняке. Еще одно общее с удалением Кадейкина — оба раза это были торопливые решения, чтобы хоть как-то угнаться за соперником.
После назначения Ламсы игроки говорили, что он поставил уфимцам хорошую игру в меньшинстве (хотя «СЮ» был средним). Но сейчас команда из Башкирии одна их худших в лиге по этому критерию. Да, теперь игроки не сжимаются в кольцо вокруг ворот. Четверка расположена более широко, игроки часто выдергиваются из ромба на владеющего шайбой. Хотя бы изменения.
Трудно сказать об игре много, когда большую часть матча у «СЮ» получалось очень мало. Следующая встреча с «Ак Барсом» 5 октября покажет, какую работу над ошибками проделали уфимцы. За первое «Зеленое дерби» им может быть неловко.
Короткой строкой
Теему Хартикайнен пятый кряду матч набирает очки в «Зеленом дерби» (3+2). Второе место по результативной серии на данный момент у нападающего «Ак Барса» Кирилла Петрова — за четыре матча 0+4.
Продолжаются поиски новой спецбригады большинства. Шакир Мухамадуллин уже не удивляет своим появлением в компании с Александром Кадейкиным и финской тройкой. Доверие тренеров к 18-летнему защитнику — безусловный плюс.
Данис Зарипов участвовал во всех шайбах своей команды, набрав 4 (2+2) очка.
С учетом плей-офф Григорий Панин сыграл 40-е «Зеленое дерби» в своей карьере. За «юлаевцев» девятый матч.
Семь подряд матчей «Салават» не может победить в Казани. Последний гостевой успех в «Зеленом дерби» датирован 29 ноября 2017 (1:0).
Команды оставили прошлогодние комплекты формы на очные встречи. Поэтому уфимцы сыграли с прежним лого на свитерах.
Следующий матч: 19 сентября, 19:00. «Куньлунь Ред Стар» — «СЮ. Прямой эфир: БСТ