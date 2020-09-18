Любовь навеки: астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые созданы друг для друга

Между этими двумя знаками возникает такая мощная химия, которой не обладает ни одна другая астрологическая пара. Их объединяет надежность, терпение, преданность, трудолюбие и целеустремленность. В постели их ждет полное взаимопонимание — тайные желания партнера они чувствуют с одного прикосновения. При этом обоих не назовешь чересчур романтичными персонами, но это не означает, что кто-то из них страдает от недостатка сюрпризов и нежности.