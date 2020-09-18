Любовь навеки: астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые созданы друг для друга

Овен и Водолей
Представители этих знаков — прирожденные искатели приключений, причем, это касается не столько поездок по всему миру, сколько ежедневных совместных открытий: например, в постели. Они любят делать все вместе как одна слаженная команда.
Телец и Рак
Тельца и Рака связывают очень крепкие узы — физические и эмоциональные. Оба понимают и принимают все аспекты (внешние и внутренние) своей второй половинки, что помогает им быстро улаживать любые конфликты и годами сохранять страсть в отношениях. Очень трогательное качество этой зодиакальной пары —искренняя признательность и благодарность своему партнеру за этот союз.
Близнецы и Водолей
Одно из самых сумасшедших зодиакальных совпадений! Именно с этими знаками чаще всего случается любовь с первого взгляда, а пожениться они могут спустя всего пару месяцев (или недель!) после знакомства. У Близнецов и Водолеев есть большой творческий потенциал — они постоянно делятся друг с другом своими самыми невероятными идеями, так как знают, что могут рассчитывать на поддержку партнера.
Рак и Рыбы
Рак и Рыбы обладают настоящей космической связью. Принадлежность к холодной водной стихии наделяет этих партнеров мечтательностью, эмоциональным восприятием окружающего мира. Часто, уже после первой встречи, у них складывается впечатление, что они знакомы сто лет. Им не приходится подстраиваться под привычки и причуды другого человека, ведь они так похожи на его собственные!
Лев и Стрелец
Основа этих долгоиграющих отношений — страсть. Оба знака умеют в полной мере наслаждаться жизнью и любить того, кто чувствует мир похожим образом. Они прекрасно знают, что хотят получить от бытия, помогают друг другу достичь любой цели и мечты. Стрелец может стать для Льва стимулом к движению вперед, вдохновлять его на новые свершения, а сам он, благодаря Льву и широте его натуры, станет позитивно смотреть на мир.
Дева и Телец
Два земных (и очень приземленных в своих желаниях) астрологических знака, которые просто не могут не влюбиться друг в друга или, по крайней мере, не завязать тесных дружеских отношений. Со стороны иногда кажется, что это любовь по взаимному расчету или какой-то тайной договоренности — настолько практичным, спокойным и собранным выглядит этот союз.
Весы и Близнецы
Идиллия между Близнецами и Весами — пример сильной интеллектуальной связи. Эти воздушные знаки всегда отличала впечатляющая умственная работа. По их мнению, мозг — это самая сексуальная часть тела партнера, а игры разума разжигают желание лучше, чем игра мускулами. Они способны влюбиться не во внешность или телосложение, но в чувство юмора и харизму.
Скорпион и Рак
Чаще всего, два чересчур страстных партнера не могут создать идеальную пару. Они либо обжигают друг друга, либо начинают состязаться. Однако если один из них Скорпион, а другой — Рак, такой союз может быть совершенным. Они видят мир сквозь призму идентичного эмоционального восприятия. У них похожие устремления и интересы.
Стрелец и Овен
Взрывная парочка! А как может быть по-другому, если речь идет о Стрельцах и Овнах, чья страсть напоминает целый склад динамита. Неуемная энергия, которая бьет в них ключом, лишь укрепляет этот союз и помогает его процветанию. Они оба ценят дикий энтузиазм своей второй половинки и поддерживают оптимистичный подход к жизни.
Козерог и Телец
Между этими двумя знаками возникает такая мощная химия, которой не обладает ни одна другая астрологическая пара. Их объединяет надежность, терпение, преданность, трудолюбие и целеустремленность. В постели их ждет полное взаимопонимание — тайные желания партнера они чувствуют с одного прикосновения. При этом обоих не назовешь чересчур романтичными персонами, но это не означает, что кто-то из них страдает от недостатка сюрпризов и нежности.
Водолей и Весы
Представители этих знаков зодиака уже с первых минут знакомства проявляют заинтересованность друг в друге, после чего мимолетная беседа может затянуться на несколько часов — ведь у них так много общих тем! Отношения этих воздушных представителей почти мистические, со стороны этот союз вызывает массу вопросов и сомнений, их любовь очень сложно понять и осмыслить.
Рыбы и Скорпион
Еще одна пара, которая чисто интуитивно тянется друг к другу: передать эти ощущения словами сложно, их можно только испытать. Помните, кадры из фильмов, в которых главный герой «выхватывает» взглядом «Ее» из толпы и не может отвести глаз? Такая ситуация в жизни Рыбы и Скорпиона вполне реальна.