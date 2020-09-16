«Лагеря нет, но он может вернуться». Интервью председателя совета по защите Куштау

А у нас сейчас по факту что происходит? К примеру, каучук у нас производится. Все отходы, вся химия они здесь сливаются — у нас в городе [Стерлитамаке] выбросы в атмосферу. Этот каучук отправляется в Китай, и там уже из него изготавливают различные резиновые, пластмассовые изделия, те же гаджеты, например. А потом из нашего же каучука они сюда возвращаются в 10, 20, 30 раз дороже. Значит, сначала все отходы здесь у нас выжимают, сырье отправляют туда, в Китае уже производят какое-то изделие и уже в разы дороже обратно ввозится в Россию. По факту получается, республика — это для предприятий центр каких-то отходов.