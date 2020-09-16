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Главный архитектор Уфы объяснил проблему запрещённой Хабировым застройки на Руставели

16 сентября 2020, 07:36
Фото: Официальный сайт уфимской мэрии
Архитектурное управление администрации Уфы с самого начала было против работы «ПСК-6» на улице Шота Руставели, заявил «Медиакорсети» начальник ведомства Олег Байдин. По словам чиновника, он неоднократно выступал против строительства многоэтажки на данном участке, но не был поддержан коллегами.

Байдин подчеркнул, что архитектурное управление не имеет отношения к выдаче разрешений на строительство.

Это вообще не в нашей компетенции. Лично я, как архитектор, считаю эту стройку неправильной, я об этом неоднократно говорил и писал письма (при необходимости могу предоставить). Вопрос в другом: она велась абсолютно законно, в рамках действующих нормативов. Мы неоднократно выступали за изменение этих правил,заявил «Медиакорсети» Олег Байдин.

По его словам, ранее архитектурное ведомство подготовило поправки в нормы градпроектирования, которые в случае принятия исключат возможность повторения скандала на улице Шота Руставели. Как объясняет Байдин, дом протестующих жителей был изначально построен (в 1975 году) с нарушениями, а ещё до начала работ БСК, при возведении по соседству другого нового здания, на доме образовалась трещина.

У жителей совершенно справедливо возникает вопрос — если одни дом построили, наш треснул, сейчас построится ещё один, может будут масштабнее последствия. Мы считали, что пока дом не отремонтируют, разрешение на строительство [новых рядом] нельзя давать, но вот каким-то образом это всё пошло,сказал главный архитектор Уфы.

Чиновник также рассказал, что застройщики негативно встретили предложение об изменении норматив градпроектирования.

Буквально вчера у нас была встреча с застройщиками, где мы обсуждали новые нормы градпроектирования, и там мы получили очень большой негатив — почему мы требуем изменить действующие в Уфе нормативы. Пока только мы выступаем за приведения планов в порядок, все наши чиновники, которые что-то разрешают и отменяют, к этому процессу не подключены вообще и игнорируют наши требования, но в случае необходимости готовы обвинить в чём угодно,сказал Байдин.

Напомним, строительство многоэтажки на улице Шота Руставели вела компания «ПСК-6» депутата Уфимского горсовета Андрея Носкова. Жители соседнего дома выступили против и, чтобы передать жалобу главе Башкирии Радию Хабирову, засели в Доме правительства, останавливая чиновников с требованием аудиенции. Сегодня утром Радий Хабиров лчино прибыл на стройку и приказал остановить работу, поскольку она нарушает санитарные правила и покой местных жителей, а также нарушает облик города. Он добавил, Что с этой ситауацией должен разбираться мэр. Возглавляющий Уфу Ульфат Мустафин объяснил «Башинформу», что чиновники пытались, но не смогли противостоять «хаотичной варварской застройке».

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