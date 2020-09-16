Главный архитектор Уфы объяснил проблему запрещённой Хабировым застройки на Руставели

Байдин подчеркнул, что архитектурное управление не имеет отношения к выдаче разрешений на строительство.
Это вообще не в нашей компетенции. Лично я, как архитектор, считаю эту стройку неправильной, я об этом неоднократно говорил и писал письма (при необходимости могу предоставить). Вопрос в другом: она велась абсолютно законно, в рамках действующих нормативов. Мы неоднократно выступали за изменение этих правил,заявил «Медиакорсети» Олег Байдин.
По его словам, ранее архитектурное ведомство подготовило поправки в нормы градпроектирования, которые в случае принятия исключат возможность повторения скандала на улице Шота Руставели. Как объясняет Байдин, дом протестующих жителей был изначально построен (в 1975 году) с нарушениями, а ещё до начала работ БСК, при возведении по соседству другого нового здания, на доме образовалась трещина.
У жителей совершенно справедливо возникает вопрос — если одни дом построили, наш треснул, сейчас построится ещё один, может будут масштабнее последствия. Мы считали, что пока дом не отремонтируют, разрешение на строительство [новых рядом] нельзя давать, но вот каким-то образом это всё пошло,сказал главный архитектор Уфы.
Чиновник также рассказал, что застройщики негативно встретили предложение об изменении норматив градпроектирования.
Буквально вчера у нас была встреча с застройщиками, где мы обсуждали новые нормы градпроектирования, и там мы получили очень большой негатив — почему мы требуем изменить действующие в Уфе нормативы. Пока только мы выступаем за приведения планов в порядок, все наши чиновники, которые что-то разрешают и отменяют, к этому процессу не подключены вообще и игнорируют наши требования, но в случае необходимости готовы обвинить в чём угодно,сказал Байдин.
Напомним, строительство многоэтажки на улице Шота Руставели вела компания «ПСК-6» депутата Уфимского горсовета Андрея Носкова. Жители соседнего дома выступили против и, чтобы передать жалобу главе Башкирии Радию Хабирову, засели в Доме правительства, останавливая чиновников с требованием аудиенции. Сегодня утром Радий Хабиров лчино прибыл на стройку и приказал остановить работу, поскольку она нарушает санитарные правила и покой местных жителей, а также нарушает облик города. Он добавил, Что с этой ситауацией должен разбираться мэр. Возглавляющий Уфу Ульфат Мустафин объяснил «Башинформу», что чиновники пытались, но не смогли противостоять «хаотичной варварской застройке».