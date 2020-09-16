Главный архитектор Уфы объяснил проблему запрещённой Хабировым застройки на Руставели

Буквально вчера у нас была встреча с застройщиками, где мы обсуждали новые нормы градпроектирования, и там мы получили очень большой негатив — почему мы требуем изменить действующие в Уфе нормативы. Пока только мы выступаем за приведения планов в порядок, все наши чиновники, которые что-то разрешают и отменяют, к этому процессу не подключены вообще и игнорируют наши требования, но в случае необходимости готовы обвинить в чём угодно,сказал Байдин.