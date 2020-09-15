Жюри премии «Поэзия» составило список лучших поэтов, переводчиков и критиков России

Премия «Поэзия» была учреждена для того, чтобы находить и награждать выдающиеся произведения современной поэзии и поэтического перевода, а также литературную критику таких произведений высокого качества.
Как пишет NewsNN, в 2020 году в номинацию «Стихотворение года» были включены 99 человек. По словам представителей оргкомитета, сотую позицию оставили незаполненной специально: так они хотели зафиксировать отсутствие автора, без которого премиальный лист видится неполным. Ряд авторов отказались от участия в премии, поскольку не готовы выносить свои работы для обсуждений, а другие не смогли попасть в список только из-за периода затишья в своем творчестве.
Несмотря на трудную ситуацию в мире, эпидемия коронавируса не оказала никакого влияния на «Поэзию», жюри продолжало трудиться в обычном режиме. «Вынужденные обновления и изменения не отразились на работе проекта, но следует обратить внимание читателей, что в премиальный лист были включены тексты доковидного периода», - пояснили в оргкомитете.
В состав жюри премии вошло 76 персон, среди них известные личности из литературной и журналистской сфер, а также ученые, переводчики, кураторы поэтических фестивалей и литературных программ. До окончания октября этого года организаторами премии будет проведено тайное голосование, в котором жюри выберут лауреатов по номинациям «Стихотворение года», «Поэтический перевод» и «Критика».
От других литературных премий «Поэзия» отличается отсутствием этапа короткого списка. После обнародования премиального листа календарно идет церемония награждение лауреатов по результатам проведения тайного голосования жюри. В ходе голосования допускается назвать до пяти имен претендентов по каждой из номинаций - без создания рейтинга внутри бюллетеня. Лауреатов определят через простой подсчет голосов. За лидерство в номинации «Стихотворение года» автору причитается 300 тысяч рублей. Лучшим в номинациях «Поэтический перевод» и «Критика» будет вручено по 200 тысяч рублей. В этом году награждение состоится в начале ноября, всю нужную информацию разместят на сайте.
Учредитель премии «Поэзия» - благотворительный фонд «Достоинство». Двумя годами ранее «Поэзия» стала преемником премии «Поэт».