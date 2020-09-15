mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жюри премии «Поэзия» составило список лучших поэтов, переводчиков и критиков России

15 сентября 2020, 16:28
Фото: pxhere.com
Жюри подготовило список авторов, номинированных на премию «Поэзия». Он представлен поэтами, переводчиками на русский язык, а также критиками, пишущими о современной поэзии.

Премия «Поэзия» была учреждена для того, чтобы находить и награждать выдающиеся произведения современной поэзии и поэтического перевода, а также литературную критику таких произведений высокого качества.

Как пишет NewsNN, в 2020 году в номинацию «Стихотворение года» были включены 99 человек. По словам представителей оргкомитета, сотую позицию оставили незаполненной специально: так они хотели зафиксировать отсутствие автора, без которого премиальный лист видится неполным. Ряд авторов отказались от участия в премии, поскольку не готовы выносить свои работы для обсуждений, а другие не смогли попасть в список только из-за периода затишья в своем творчестве.

Несмотря на трудную ситуацию в мире, эпидемия коронавируса не оказала никакого влияния на «Поэзию», жюри продолжало трудиться в обычном режиме. «Вынужденные обновления и изменения не отразились на работе проекта, но следует обратить внимание читателей, что в премиальный лист были включены тексты доковидного периода», - пояснили в оргкомитете.

В состав жюри премии вошло 76 персон, среди них известные личности из литературной и журналистской сфер, а также ученые, переводчики, кураторы поэтических фестивалей и литературных программ. До окончания октября этого года организаторами премии будет проведено тайное голосование, в котором жюри выберут лауреатов по номинациям «Стихотворение года», «Поэтический перевод» и «Критика».

От других литературных премий «Поэзия» отличается отсутствием этапа короткого списка. После обнародования премиального листа календарно идет церемония награждение лауреатов по результатам проведения тайного голосования жюри. В ходе голосования допускается назвать до пяти имен претендентов по каждой из номинаций - без создания рейтинга внутри бюллетеня. Лауреатов определят через простой подсчет голосов. За лидерство в номинации «Стихотворение года» автору причитается 300 тысяч рублей. Лучшим в номинациях «Поэтический перевод» и «Критика» будет вручено по 200 тысяч рублей. В этом году награждение состоится в начале ноября, всю нужную информацию разместят на сайте.

Учредитель премии «Поэзия» - благотворительный фонд «Достоинство». Двумя годами ранее «Поэзия» стала преемником премии «Поэт».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44