Жюри премии «Поэзия» составило список лучших поэтов, переводчиков и критиков России

От других литературных премий «Поэзия» отличается отсутствием этапа короткого списка. После обнародования премиального листа календарно идет церемония награждение лауреатов по результатам проведения тайного голосования жюри. В ходе голосования допускается назвать до пяти имен претендентов по каждой из номинаций - без создания рейтинга внутри бюллетеня. Лауреатов определят через простой подсчет голосов. За лидерство в номинации «Стихотворение года» автору причитается 300 тысяч рублей. Лучшим в номинациях «Поэтический перевод» и «Критика» будет вручено по 200 тысяч рублей. В этом году награждение состоится в начале ноября, всю нужную информацию разместят на сайте.