Верховный суд Башкирии оставил общественника Фаиля Алсынова под арестом

Напомним, 12 сентября сотрудники ГИБДД остановили машину Алсынова из-за тонировки, а когда он не поднял стекла, чтобы произвести замер, его задержали за неповиновение госсотрудникам. В воскресенье, 13 сентября, Кировский районный суд назначил Алсынову арест на 13 суток, его сторонники начали выходить на пикеты, а адвокат подал апелляцию в Верховный суд Башкирии.