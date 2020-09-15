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Верховный суд Башкирии оставил общественника Фаиля Алсынова под арестом

15 сентября 2020, 11:58
Фото: vk.com Фаиль Алсынов
Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию жалобу Фаиля Алсынова на постановление судьи Кировского районного суда Уфы и оставил его без изменений.

По решению Верховного суда РБ, Алсынов остается под арестом.

Постановление суда первой инстанции от 13 сентября 2020 года оставлено без изменения, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 12 сентября сотрудники ГИБДД остановили машину Алсынова из-за тонировки, а когда он не поднял стекла, чтобы произвести замер, его задержали за неповиновение госсотрудникам. В воскресенье, 13 сентября, Кировский районный суд назначил Алсынову арест на 13 суток, его сторонники начали выходить на пикеты, а адвокат подал апелляцию в Верховный суд Башкирии.

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