Верховный суд Башкирии оставил общественника Фаиля Алсынова под арестом

По решению Верховного суда РБ, Алсынов остается под арестом.
Постановление суда первой инстанции от 13 сентября 2020 года оставлено без изменения, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, 12 сентября сотрудники ГИБДД остановили машину Алсынова из-за тонировки, а когда он не поднял стекла, чтобы произвести замер, его задержали за неповиновение госсотрудникам. В воскресенье, 13 сентября, Кировский районный суд назначил Алсынову арест на 13 суток, его сторонники начали выходить на пикеты, а адвокат подал апелляцию в Верховный суд Башкирии.