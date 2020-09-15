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В Уфе суд вынес приговор двум бизнесменам за обман дольщиков на 39 миллионов рублей

15 сентября 2020, 07:32
Фото: pixabay.com
Советский районный суд Уфы признал виновными двух местных жителей в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что с апреля 2014 года по август 2016 года обвиняемые убедили граждан вступить в члены жилищного строительного кооператива. Один из злоумышленников на тот момент был председателем ЖСК «Жилой дом № 124/1 по ул. Менделеева г. Уфы», а второй — генеральным подрядчиком по строительству многоквартирного дома.

Чтобы привлечь клиентов, они предоставляли документы, согласно которым идёт активное строительство дома. В итоге свои обязательства обвиняемые не выполнили, чем нанесли ущерб 10 гражданам на общую суммы свыше 39 миллионов рублей.

Суд приговорил председателя ЖСК к дву годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его напарника — к двум годам условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 900 тысяч рублей.

Напомним, ранее прокуратура Стерлитамака утвердила обвинение в отношении 52-летнего директора компании «Прометей». По версии следствия, его организация заключала долевого участия в строящемся доме, хотя на реализацию квартир и заключение сделок фирма не имела права. В результате мошенничества руководитель «Прометея» получил 3,4 миллиона рублей. Известно, что частично он возместил ущерб.

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