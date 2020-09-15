В Уфе суд вынес приговор двум бизнесменам за обман дольщиков на 39 миллионов рублей

Суд установил, что с апреля 2014 года по август 2016 года обвиняемые убедили граждан вступить в члены жилищного строительного кооператива. Один из злоумышленников на тот момент был председателем ЖСК «Жилой дом № 124/1 по ул. Менделеева г. Уфы», а второй — генеральным подрядчиком по строительству многоквартирного дома.