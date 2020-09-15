В суде по убийству топ-менеджера УМПО допросили консьержа и экс-сотрудников спецслужб

Он сказал, что не писал ничего подобного и подпись там стоит не его, поэтому ему очень неприятно случившееся. Я посмотрел письмо и сразу сделал вывод, что это подделка. Это было видно и по содержанию, и по оформлению. Там не было отметок и прочих атрибутов, которые подтверждали бы, что письмо прошло через «органы». Я сказал, что это полная ерунда, бред. И посоветовал не тратить время на такое «подметное письмо», объяснил свидетель.