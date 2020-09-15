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В Нижневартовске робот будет диагностировать вирусные заболевания у детей

15 сентября 2020, 14:08
Фото: torange.biz
В департаменте здравоохранения Югры сообщили, что в Нижневартовске создан проект диагностического робота для экспресс-анализа состояния детей.

Проект называется «Я обучаю робота». Его основная задача – помощь в создании робота, который будет самостоятельно определять у детей наличие вирусных инфекций. Как сообщает infox.ru, в проекте принимают участие не только медики, но и родители. При помощи специально разработанного приложения они фотографируют глаза, нос и горло детей. Далее фото передаются на обработку искусственному интеллекту, который таким образом учится распознавать заболевания.

После окончания обучения, когда будет создана соответствующая база данных, робот будет сам проводить диагностику и мгновенно уведомлять руководство школ и детсадов. После получения сообщения от робота-медика в учебных и воспитательных заведениях будут принимать решение, нужно ли детям оставаться дома.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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