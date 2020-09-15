В Нижневартовске робот будет диагностировать вирусные заболевания у детей

Проект называется «Я обучаю робота». Его основная задача – помощь в создании робота, который будет самостоятельно определять у детей наличие вирусных инфекций. Как сообщает infox.ru, в проекте принимают участие не только медики, но и родители. При помощи специально разработанного приложения они фотографируют глаза, нос и горло детей. Далее фото передаются на обработку искусственному интеллекту, который таким образом учится распознавать заболевания.