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В Башкирии изменился размер вознаграждения за добровольную сдачу нелегального оружия

15 сентября 2020, 14:58
Фото: pixabay.com
В Башкирии пересмотрели размер вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, передает пресс-служба Росгвардии.

За сдачу оружия по собственному желанию гражданин освобождается от уголовной ответственности. Но, кроме того, за это можно получить вознаграждение. Передача сотрудникам огнестрельного оружия оценивается в 10-20 тысяч, взрывного устройства — в шесть тысяч рублей. Компенсацию в размере пяти тысяч рублей получат добровольцы за сдачу тротила или аммонита, самодельных взрывчаток, газового пистолета или револьвера. Владельцы холодного и сигнального оружия получат одну тысячу рублей. Выплата за сдачу боеприпасов составляет 20-35 тысяч рублей за один патрон.

Как сообщает пресс-служба, деньги выплачиваются в течение двух месяцев. Всё полученного оружие хранится на складах вооружения МВД Башкирии, где в дальнейшем оно переплавляется либо, если представляет историческую ценность, передаётся в музей.

Данные мероприятия проводятся в рамках профилактической операции «Сдай оружие».

Напомним, в сентябре прошлого года Росгвардия сообщала, что в рамках программы за добровольную сдачу оружия в целом жители Башкирии получили 1,8 миллиона рублей. Максимальную выплату получил житель Мелеуза 117 тысяч рублей за патроны.

#Новости#Башкирия#Оружие#Росгвардия#Анна Кононова#Общество
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