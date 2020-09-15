В Башкирии изменился размер вознаграждения за добровольную сдачу нелегального оружия

За сдачу оружия по собственному желанию гражданин освобождается от уголовной ответственности. Но, кроме того, за это можно получить вознаграждение. Передача сотрудникам огнестрельного оружия оценивается в 10-20 тысяч, взрывного устройства — в шесть тысяч рублей. Компенсацию в размере пяти тысяч рублей получат добровольцы за сдачу тротила или аммонита, самодельных взрывчаток, газового пистолета или револьвера. Владельцы холодного и сигнального оружия получат одну тысячу рублей. Выплата за сдачу боеприпасов составляет 20-35 тысяч рублей за один патрон.