В Башкирии изменился размер вознаграждения за добровольную сдачу нелегального оружия

За сдачу оружия по собственному желанию гражданин освобождается от уголовной ответственности. Но, кроме того, за это можно получить вознаграждение. Передача сотрудникам огнестрельного оружия оценивается в 10-20 тысяч, взрывного устройства — в шесть тысяч рублей. Компенсацию в размере пяти тысяч рублей получат добровольцы за сдачу тротила или аммонита, самодельных взрывчаток, газового пистолета или револьвера. Владельцы холодного и сигнального оружия получат одну тысячу рублей. Выплата за сдачу боеприпасов составляет 20-35 тысяч рублей за один патрон.
Как сообщает пресс-служба, деньги выплачиваются в течение двух месяцев. Всё полученного оружие хранится на складах вооружения МВД Башкирии, где в дальнейшем оно переплавляется либо, если представляет историческую ценность, передаётся в музей.
Данные мероприятия проводятся в рамках профилактической операции «Сдай оружие».
Напомним, в сентябре прошлого года Росгвардия сообщала, что в рамках программы за добровольную сдачу оружия в целом жители Башкирии получили 1,8 миллиона рублей. Максимальную выплату получил житель Мелеуза 117 тысяч рублей за патроны.