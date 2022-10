Ученые объяснили механизм действия «Эргоферона»

В статье под названием «Понимание сущности механизма действия высокоразбавленных биологических препаратов» описывается механизм действия отечественного «Эргоферона» на основании результатов, полученных в ходе многочисленных клинических исследований. Авторами научного материала являются российские ученые, а также представители Department of Structural Biology, University of Pittsburgh School of Medicine из американского Питтсбурга, сотрудники U-Cytech Bioscience (Утрехт, Нидерланды). Также в написании статьи принимал участие исследователь из Apcis (Мезон-Альфор, Франция).