Ученые объяснили механизм действия «Эргоферона»

Издание LENTA.RU сообщило, что научная статья, посвященная механизму действия российского препарата «Эргоферон», была опубликована в журнале The Journal of Immunology, который, по версии прошлого года, является самым цитируемым в мире.
В статье под названием «Понимание сущности механизма действия высокоразбавленных биологических препаратов» описывается механизм действия отечественного «Эргоферона» на основании результатов, полученных в ходе многочисленных клинических исследований. Авторами научного материала являются российские ученые, а также представители Department of Structural Biology, University of Pittsburgh School of Medicine из американского Питтсбурга, сотрудники U-Cytech Bioscience (Утрехт, Нидерланды). Также в написании статьи принимал участие исследователь из Apcis (Мезон-Альфор, Франция).
Отмечается, что в научном материале эксперты описывают фармакологический принцип действия высокоразбавленных антител, которые входят в состав российских препаратов «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский». Производителем препарата является компания НПФ "Материа Медика Холдинг".
Статья опубликована в сентябрьском выпуске журнала и уже стала самой читаемой публикацией номера. При этом на обложке выпуска опубликовано изображение мишени белка в человеческом организме, который изменился под воздействием противовирусного препарата.
Необходимо отметить, что в Америке уже сообщали об эффективности российских препаратов «Эргоферон» и «Анаферон детский» при профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. Результаты клинических изучений данных препаратов были опубликованы на сайте Национального института здоровья Департамента здравоохранения США.
Отмечается, что научное издание The Journal of Immunology выпускается Американской ассоциацией иммунологов. Пятилетний численный показатель его цитируемости составляет 5.05. Все научные статьи, которые готовятся к публикации, проходят «слепое» независимое рецензирование экспертами в соответствующих областях.