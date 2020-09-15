Сбербанк в Башкирии выдал первый образовательный кредит по сниженной ставке 3%

Напомним, с 25 августа Сбербанк в рамках совместной работы с Министерством науки и высшего образования РФ снизил ставку по образовательному кредиту с государственной поддержкой с 8,5% до 3%. Решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2020 года № 1256 и во исполнение поручения Президента РФ от 10 июня 2020 года.
Теперь студенты вузов, имеющих государственную лицензию, могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объёме с третьего года.
Сниженная ставка до 3% — значительно ниже рыночной. Кроме того, если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, что дает возможность самостоятельно погашать кредит уже после обучения из заработанных средств. При этом при желании можно погасить кредит досрочно,сказал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Марат Мансуров.