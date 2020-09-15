Сбербанк в Башкирии выдал первый образовательный кредит по сниженной ставке 3%

Теперь студенты вузов, имеющих государственную лицензию, могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объёме с третьего года.