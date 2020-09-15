Рустам Исхаков покинул пост главы Бураевского района Башкирии

В ноябре этого же года экс-глава Бураевского района был замешан в конфликте с жителем республики, который пожаловался на освещение в селе Азякова. В соцсетях появилась переписка, в которой Исхаков в грубой форме общается с местным жителем, используя фразу «как баба пишешь, жалуешься», а также предложение встретиться «как мужики».