Рустам Исхаков покинул пост главы Бураевского района Башкирии

В посте на личной странице в Facebook Рустам Исхаков обратился к местным жителям.
Хочу сказать большое и искреннее спасибо всем за поддержку и совместную работу! Всегда старался работать на совесть и результат, гордился и любил свою работу, написал Рустам Исхаков.
Напомним, Исхаков занял место главы Бураевского района 10 февраля прошлого года, сменив на нём Бориса Нурисламова, который был назначен и. о. исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ». Примечательно, что Исхаков до назначения руководителем района, возглавлял ту же Ассоциацию 10 лет.
В ноябре этого же года экс-глава Бураевского района был замешан в конфликте с жителем республики, который пожаловался на освещение в селе Азякова. В соцсетях появилась переписка, в которой Исхаков в грубой форме общается с местным жителем, используя фразу «как баба пишешь, жалуешься», а также предложение встретиться «как мужики».
В сентябре уже этого года издание «ProUfu» получило видеозапись, на которой автор ролика утверждает, что глава Бураевского района находится на рабочем месте в нетрезвом виде. Как заявил чиновник, он просто принял лекарство, а видео используют против него оппоненты.