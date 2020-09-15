Руководители Страхового Дома ВСК вошли в топ лучших менеджеров России

Newsnn.ru пишет, что речь идет о гендиректоре ВСК Александре Тарновском, заместителе гендиректора по экономике и финансам Надежде Абрамовой, ведущем вице-президенте – управляющем департамента по связям с государственными органами Алексее Чубе, а также главе департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеоноре Марталлер. Их отметили среди лучших управленцев рейтинга в номинациях «Высшие руководители», «Финансовые директора», «Коммерческие директора», «Директора по отношениям с органами власти» и «Директора по маркетингу» соответственно.