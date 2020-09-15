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Руководители Страхового Дома ВСК вошли в топ лучших менеджеров России

15 сентября 2020, 11:06
Фото: фрагмент видео
Четыре руководителя Страхового Дома ВСК были добавлены в рейтинг ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России - «Топ-1000 российских менеджеров».

Newsnn.ru пишет, что речь идет о гендиректоре ВСК Александре Тарновском, заместителе гендиректора по экономике и финансам Надежде Абрамовой, ведущем вице-президенте – управляющем департамента по связям с государственными органами Алексее Чубе, а также главе департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеоноре Марталлер. Их отметили среди лучших управленцев рейтинга в номинациях «Высшие руководители», «Финансовые директора», «Коммерческие директора», «Директора по отношениям с органами власти» и «Директора по маркетингу» соответственно.

Согласно имеющейся информации, в рейтинге представлены списки двухсот пятидесяти лучших отраслевых руководителей а также отдельные топ сто маркетинговых и коммерческих директоров.

Отмечается, что рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» является ежегодным с 2001 года и считается одним из самых действенных механизмов оценки профессионального престижа отечественных менеджеров высшего звена. Рейтинг определяет высококвалифицированных управленцев России, отраслевых лидеров. Итоги базируются на мнениях профессионального сообщества и каждый год размещаются в издании «Коммерсантъ».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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