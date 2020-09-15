Против девушки-башкирки устроили травлю за просьбу изменить раздел на «Кинопоиске»

Как поясняют в организации, в начале сентября девушка попросила «Кинопоиск», чтобы раздел фильмов «Русское кино» переименовали в «Российское», поскольку Россия — многонациональная страна, а раздел классифицируется не нацией, а принадлежностью к конкретному государству. В качестве одного из аргументов Леман задала риторический вопрос:
В какой раздел должен попасть российский фильм, снятый в Якутии якутами?
Скриншоты переписки она опубликовала в своём telegram-канале, после чего, как рассказала Леман изданию «Бумага», на неё объявили травлю националисты. Отметим, что Гузель — башкирка. По словам девушки, ей начали писать оскорбления и требовали «отправляться обратно в свою страну», несмотря на то, что Леман — гражданка России.
Напомним, в июне в России, в том числе в Уфе, прошли пикеты в защиту Юлии Цветковой, которая за художественное изображение женского тела была обвинена в изготовлении порнографии. Общественность требовала прекратить уголовное дело против Цветковой.