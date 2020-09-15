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Против девушки-башкирки устроили травлю за просьбу изменить раздел на «Кинопоиске»

15 сентября 2020, 04:45
Фото: facebook
Жительница Санкт-Петербурга Гузель Леман подверглась интернет-травле за просьбу переименовать раздел на «Кинопоиске» с «Русского кино» на «Российское», сообщает объединение РФО «Она».

Как поясняют в организации, в начале сентября девушка попросила «Кинопоиск», чтобы раздел фильмов «Русское кино» переименовали в «Российское», поскольку Россия — многонациональная страна, а раздел классифицируется не нацией, а принадлежностью к конкретному государству. В качестве одного из аргументов Леман задала риторический вопрос:

В какой раздел должен попасть российский фильм, снятый в Якутии якутами?

Скриншоты переписки она опубликовала в своём telegram-канале, после чего, как рассказала Леман изданию «Бумага», на неё объявили травлю националисты. Отметим, что Гузель — башкирка. По словам девушки, ей начали писать оскорбления и требовали «отправляться обратно в свою страну», несмотря на то, что Леман — гражданка России.

Напомним, в июне в России, в том числе в Уфе, прошли пикеты в защиту Юлии Цветковой, которая за художественное изображение женского тела была обвинена в изготовлении порнографии. Общественность требовала прекратить уголовное дело против Цветковой.

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#Новости#Башкирия#Россия#Активисты#Анна Кононова#Общество
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