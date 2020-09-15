Против девушки-башкирки устроили травлю за просьбу изменить раздел на «Кинопоиске»

Скриншоты переписки она опубликовала в своём telegram-канале, после чего, как рассказала Леман изданию «Бумага», на неё объявили травлю националисты. Отметим, что Гузель — башкирка. По словам девушки, ей начали писать оскорбления и требовали «отправляться обратно в свою страну», несмотря на то, что Леман — гражданка России.