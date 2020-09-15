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«Десантировались для провокаций». ЦИК Башкирии отчитался Хабирову об итогах выборов

15 сентября 2020, 05:45
Фото: pixabay.com
Центральная избирательная комиссия Башкирии на оперативном совещании в правительстве отчиталась о прошедшем в республике голосовании, в частности в Госсобрание.

По отдельным территориям сложилось впечатление, что группы лиц специально десантировались для провокаций, но все обращения обработаны, в целом всё прошло положительно,рассказала председатель ЦИК РБ Илона Макаренко.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что выборы действительно прошли благополучно. Он призвал чиновников не лезть в «избирательные дела», поскольку на это есть ЦИК, а задача чиновников — обеспечить их работу.

Я говорил со старожилами, они сказали, что это одна из самых чистых политических компаний была. Кто-нибудь слышал, что кто-то объективно был недоволен?заявил Радий Хабиров.

Напомним, 12 сентября наблюдатель от партии КПРФ Марат Хафизов зафиксировал вброс бюллетеней одним из членов УИК. Инцидент произошёл на избирательном участке в селе Октябрьский Уфимского района. Позже «Медиакорсети» представитель КПРФ Раиль Ишкильдин рассказал, что в 11.50 председатель УИК Елена Сокол выдала бюллетень члену УИК с решающим голосом от партии «Справедливая Россия».

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