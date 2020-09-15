«Десантировались для провокаций». ЦИК Башкирии отчитался Хабирову об итогах выборов

По отдельным территориям сложилось впечатление, что группы лиц специально десантировались для провокаций, но все обращения обработаны, в целом всё прошло положительно,рассказала председатель ЦИК РБ Илона Макаренко.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что выборы действительно прошли благополучно. Он призвал чиновников не лезть в «избирательные дела», поскольку на это есть ЦИК, а задача чиновников — обеспечить их работу.
Я говорил со старожилами, они сказали, что это одна из самых чистых политических компаний была. Кто-нибудь слышал, что кто-то объективно был недоволен?заявил Радий Хабиров.
Напомним, 12 сентября наблюдатель от партии КПРФ Марат Хафизов зафиксировал вброс бюллетеней одним из членов УИК. Инцидент произошёл на избирательном участке в селе Октябрьский Уфимского района. Позже «Медиакорсети» представитель КПРФ Раиль Ишкильдин рассказал, что в 11.50 председатель УИК Елена Сокол выдала бюллетень члену УИК с решающим голосом от партии «Справедливая Россия».