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Аналитик: армия бедных в России вырастет на 1,5 млн человек

15 сентября 2020, 14:36
Фото: pxhere.com
Блогер и аналитик Андрей Нальгин удивляется, почему граждане любят свою страну, несмотря на то, что у них снижаются доходы.

По данным Росстата за второй квартал текущего года, реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8%, что бьет рекорд 1999 года. В денежном выражении покупательная способность населения уменьшилась на 1,1 трлн рублей, пишет infox.ru.

Блогер признает, что в обвале доходов населения виновен коронавирусный кризис, откативший уровень жизни граждан России к показателям 2007 года. При этом он ожидает, что к концу года каждый седьмой соотечественник окажется за чертой бедности.

На фоне этих ожиданий фиксируется рост жилищного кредитования. В августе объем выданных банками ипотечных кредитов увеличился на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается рост и в других областях кредитования.

Сообщается, что в августе уровень потребительского доверия в августе вырос до 34% и постепенно приближается к докризисному уровню (36-37 пунктов в январе–феврале 2020 года).

Опрос показал, что 33% населения считают нынешний курс правительства полностью правильным. Еще 37% говорят о том, что действия руководства страны верны с оговорками. «Получается, что народ, невзирая на нищету находит возможным довольствоваться современными ракетами и возросшей геополитической ролью страны», — говорит эксперт.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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