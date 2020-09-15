Аналитик: армия бедных в России вырастет на 1,5 млн человек

По данным Росстата за второй квартал текущего года, реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8%, что бьет рекорд 1999 года. В денежном выражении покупательная способность населения уменьшилась на 1,1 трлн рублей, пишет infox.ru.
Блогер признает, что в обвале доходов населения виновен коронавирусный кризис, откативший уровень жизни граждан России к показателям 2007 года. При этом он ожидает, что к концу года каждый седьмой соотечественник окажется за чертой бедности.
На фоне этих ожиданий фиксируется рост жилищного кредитования. В августе объем выданных банками ипотечных кредитов увеличился на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается рост и в других областях кредитования.
Сообщается, что в августе уровень потребительского доверия в августе вырос до 34% и постепенно приближается к докризисному уровню (36-37 пунктов в январе–феврале 2020 года).
Опрос показал, что 33% населения считают нынешний курс правительства полностью правильным. Еще 37% говорят о том, что действия руководства страны верны с оговорками. «Получается, что народ, невзирая на нищету находит возможным довольствоваться современными ракетами и возросшей геополитической ролью страны», — говорит эксперт.