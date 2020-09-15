2020 год станет самым кризисным для российского Интернета

News.ru пишет, со слов Плуготаренко в наличии и положительный прогноз на этот период времени. Так, экономический рост составит шесть-десять процентов. Но и этот показатель является кризисным.
Согласно имеющейся информации, если рост продолжится из-за окончания пандемии, государство придет на помощь, будут включены ряд экономических механизмов, позволяющих отрасли вырасти.
Отмечается, что для конкурентноспособности отечественного Интернета, ему нужно поддерживать привычную динамику. Для этого требуется поддержка со стороны государства. Это подчеркнул глава РАЭК.