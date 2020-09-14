ВКонтакте запускает «Репортажи»

«Идея „Репортажей“ родилась на Хакатоне, который мы проводим среди сотрудников несколько раз в год. Мы поняли, что инструмент будет востребован, потому что многие администраторы сообществ заинтересованы в текстовых трансляциях. После мы доработали прототип, созданный на Хакатоне, и теперь предлагаем попробовать репортажи всем авторам и их читателям. Это только первая итерация — в дальнейшем мы добавим подробную статистику. Она покажет самые популярные новости эфира и поможет делать более качественные трансляции».