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В Уфе полиция накрыла наркопритон

14 сентября 2020, 11:44
Фото: pixabay.com
В отношении жительницы Уфы возбуждено уголовное дело за организацию наркопритона, передает пресс-служба МВД Башкирии.

Сотрудники уфимского отдела полиции № 5 выяснили, что с августа безработная 48-летняя женщина организовала в своей квартире наркопритон. Ранее она уже была судима. В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело. Пока она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее сотрудники полиции накрыли притон в одном из домов Белорецка. При осмотре здания, была обнаружена бутылка с остатками вещества, из которых изготавливались наркотики на основе мака. В отношении 40-летнего жителя, который предоставлял свой дом знакомым для изготовления и употребления наркотиков, было возбуждено уголовное дело.

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