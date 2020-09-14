В Уфе полиция накрыла наркопритон

Напомним, ранее сотрудники полиции накрыли притон в одном из домов Белорецка. При осмотре здания, была обнаружена бутылка с остатками вещества, из которых изготавливались наркотики на основе мака. В отношении 40-летнего жителя, который предоставлял свой дом знакомым для изготовления и употребления наркотиков, было возбуждено уголовное дело.