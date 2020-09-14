В соцсетях разошлось интервью экс-сенатора Башкирии о заказных убийствах

Он был не только бухгалтером, он был членом совета директоров Башнефти, например. Был членом совета директоров Башнефтехима и так далее. На самом деле Сперанский на момент гибели был вторым лицом в башкирском ТЭКе, то есть это второе лицо после Урала Рахимова, доверенный человек. Человек, который делал саму схему приватизации башкирского ТЭКа в кавычках. Человек, посвященный абсолютно во все и делающий схему увода собственности из государственной в частные руки. Там есть еще нюансы, о которых я не хотел бы говорить. Помимо непосредственной его деятельности в рамках схем и решений, есть еще и личные вещи, связывающие его и сына бывшего президента. Я говорю о сексуальных отношениях,говорит Изместьев.