В соцсетях разошлось интервью экс-сенатора Башкирии о заказных убийствах

В нём бывший сенатор в частности утверждает, что его клиентами были экс-президент республики Муртаза Рахимов и сын Урал. По словам Изместьева, целью семьи Рахимовых было сохранить власть и скрыть хищение госсобственности. Так он рассказал о терракте в 2003 году перед выборами, который выполнила так называемая кингиссепская группировка.
Вообще надо говорить о большом преступлении, носящим глобальный характер. Цель этого преступления, по большому счету… Удержание власти, передача по наследству и захват топливно-энергетического комплекса республики. В процессе совершения всех этих вещей, происходили ряд преступлений, назовем их сателлитными, которые в той или иной степени обеспечивали главную задачу,говорит Изместьев.
По его словам, главарь банды Сергей Финагин был коллектором и занимался выбиванием долгов, но после Рахимовы поручали ему задания по устранению конкурентов — в бизнесе и политике. Одной из первых жетрв, как говорит Изместьев, стал директор Новоуфимского НПЗ Салават Гайнанов.
Гайнанов был хороший управленец и сильный руководитель с большими амбициями на власть. Собственно говоря, это является причиной, по которой он погиб. Я оговорился. Безусловно говоря, еще и деньги. Там было огромное количество наличных денег. Он не был пешкой в игре. На тот момент у него были амбиции на власть. …На мой взгляд, политические претензии. Слишком много хотел. Больше, чем директор завода. …Республика одна. Там же не может быть десять руководителей. Соответственно, кто-то выбывает. Таким образом и Гайнанов — это и явилось основной причиной того, что его убили,рассказывает Игорь Изместьев.
Он также упомянул экс-главбуха Башкирской топливной компании Валерия Сперанского. Его, по словам бывшего сенатора, заказл Урал Рахимов «за слишком глубокую погруженность в финансовые и личностные тайны».
Он был не только бухгалтером, он был членом совета директоров Башнефти, например. Был членом совета директоров Башнефтехима и так далее. На самом деле Сперанский на момент гибели был вторым лицом в башкирском ТЭКе, то есть это второе лицо после Урала Рахимова, доверенный человек. Человек, который делал саму схему приватизации башкирского ТЭКа в кавычках. Человек, посвященный абсолютно во все и делающий схему увода собственности из государственной в частные руки. Там есть еще нюансы, о которых я не хотел бы говорить. Помимо непосредственной его деятельности в рамках схем и решений, есть еще и личные вещи, связывающие его и сына бывшего президента. Я говорю о сексуальных отношениях,говорит Изместьев.
По мнению Изместьева, Муртаза Рахимов часто вынужден был исполнять волю сына.
Все придумал и воплотил Урал. Другой вопрос, что бывший президент дал возможность это сделать. И это тоже преступление. Надо понимать, что отец оказался полностью под контролем сына. Он не был ведущим, он был ведомым. Поэтому основную скрипку и всю идеологию воплощения, все придумывалось и создавалось сыном. Отец даже возмущался, были моменты. Пытался развернуть всю схему назад. Такие моменты они тоже были. Но проходило время и он признавал, что был неправ и делал так, как ему указывает сын,утверждает Игорь Изместьев.
На видео он заявляет, что его обвинения содержатся в материалах дела, а потому оно может быть пересмотрено.
Напомним, ранее СМИ писали, что 30 сентября Президиум Верховного суда России планирует пересмотреть дело Игоря Изместьева. Эксперты связывают это с попыткой Рахимовых вернуться в большую политику через активизацию протестных настроений в Башкортостане. Ранее учредитель издания «Проуфу», которая приходится племянницей бывшему прездиенту РБ, Рауфа Рахимова записала обращение, в котором призывала жителей срывать «резьбу российского авторитаризма».