В Пермском крае свыше 6 тысяч человек излечились от коронавируса

К 14 сентября из пермских больниц был выписан еще 31 пациент. В общей сложности за неделю количество выздоровевших людей увеличилось до 272 человек. За весь период пандемии в Пермском крае вылечились от коронавируса 6027 пациентов.

Как пишет properm, под наблюдением медиков остаются 1752 человека. В общей сложности в регионе за все время было зафиксировано 8627 случаев заражения новой инфекцией COVID-19.