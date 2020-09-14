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В Пермском крае свыше 6 тысяч человек излечились от коронавируса

14 сентября 2020, 10:52
Фото: pixabay.com
К 14 сентября из пермских больниц был выписан еще 31 пациент. В общей сложности за неделю количество выздоровевших людей увеличилось до 272 человек. За весь период пандемии в Пермском крае вылечились от коронавируса 6027 пациентов.

Как пишет properm, под наблюдением медиков остаются 1752 человека. В общей сложности в регионе за все время было зафиксировано 8627 случаев заражения новой инфекцией COVID-19.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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