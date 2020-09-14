В Башкирии с юбилеем поздравили 95-летнего участника Курской битвы

В свои 18 лет он был уже награжден медалью «За отвагу». С боями освобождал Белоруссию и штурмовал Кенигсберг. Сейчас ветеран вспоминает эти события с трепетом, говорит, что тогда 18-летним юнцом и не мог подумать, что доживет до 95 лет.