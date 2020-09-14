В Башкирии с юбилеем поздравили 95-летнего участника Курской битвы

Волонтёры поздравили Владимира Селина вместе с представителями ветеранского сообщества, пожелав фронтовику крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Владимир Селин на сегодняшний день является единственным в Октябрьском живым участником Курской битвы.
В свои 18 лет он был уже награжден медалью «За отвагу». С боями освобождал Белоруссию и штурмовал Кенигсберг. Сейчас ветеран вспоминает эти события с трепетом, говорит, что тогда 18-летним юнцом и не мог подумать, что доживет до 95 лет.
Владимир Игнатьевич является одним из героев сборника «Лица Победы», отрывки из него публиковали ранее.
Объемный сборник собрал сведения обо всех живущих ныне участниках Великой Отечественной войны. На протяжении всего 2020 года волонтеры навещают фронтовиков и дарят им на память готовые издания.
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