В Башкирии разыскивается 18-летняя девушка

Как сообщается в официальной группе отряда во ВКонтакте, сигнал о пропавшей девушке Полине Шутковой поступил позавчера. Она ушла из дома 11 сентября и не вернулась. Сутки поисков не дали результатов. Известно, что Полине необходимо медпомощь. «Лиза Алерт» призывает людей помочь в поисках уфимки.