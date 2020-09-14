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В Башкирии разыскивается 18-летняя девушка

14 сентября 2020, 07:59
Фото: Лиза-Алерт
Вчера, 13 сентября, поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 18-летней девушки Полины Шутковой из Башкирии.

Как сообщается в официальной группе отряда во ВКонтакте, сигнал о пропавшей девушке Полине Шутковой поступил позавчера. Она ушла из дома 11 сентября и не вернулась. Сутки поисков не дали результатов. Известно, что Полине необходимо медпомощь. «Лиза Алерт» призывает людей помочь в поисках уфимки.

Пожалуйста, выйдите каждый, осмотрите свой двор и подъезд, это ведь по силам каждому! написали в соцсети.

Особое внимание просят уделить жителей районов Демы, Зеленой рощи и Затона. На момент выхода из дома Полина Шуткова была одета в бордовую куртку, черной юбке до колена, черные плотные колготки и черные туфли со шнурками. Рост девушки 17 сантиметров, нормальное телосложение, светлые волосы и зелёные глаза.

Фото: Лиза-Алерт

Все, кто обладает какой-либо информацией просят обращаться по телефонам: 88007005452 или в полицию по номеру 112.

#Новости#Башкирия#Пропавший#Уфа#Поиски#Анна Кононова#Происшествия
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