В Башкирии разыскивается 18-летняя девушка

Как сообщается в официальной группе отряда во ВКонтакте, сигнал о пропавшей девушке Полине Шутковой поступил позавчера. Она ушла из дома 11 сентября и не вернулась. Сутки поисков не дали результатов. Известно, что Полине необходимо медпомощь. «Лиза Алерт» призывает людей помочь в поисках уфимки.
Пожалуйста, выйдите каждый, осмотрите свой двор и подъезд, это ведь по силам каждому! написали в соцсети.
Особое внимание просят уделить жителей районов Демы, Зеленой рощи и Затона. На момент выхода из дома Полина Шуткова была одета в бордовую куртку, черной юбке до колена, черные плотные колготки и черные туфли со шнурками. Рост девушки 17 сантиметров, нормальное телосложение, светлые волосы и зелёные глаза.
Все, кто обладает какой-либо информацией просят обращаться по телефонам: 88007005452 или в полицию по номеру 112.