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В Башкирии на аукцион выставлено имущество «Индюшкина» за 6,6 миллиарда рублей

14 сентября 2020, 11:12
Фото: glavarb.ru
Имущество компании «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури», знаменитой в Башкирии как «Индюшкин», выставлено на аукцион, сообщает РБК. Начальная стоимость лота — 6,6 миллиарда рублей.

Как передает издание, всего в один лот входит 225 единиц недвижимого имущества за пять миллиардов рублей. Здание убойного цеха и цеха глубокой переработки мяса в Мелеузе продаётся за 206 миллионов рублей. Кроме того, на аукцион выставили 1175 позиций оборудования, которые оценили в 1,1 миллиарда рублей. За долги также распродаются 44 транспортных средства, куда входят два автомобиля LEXUS LX 570 за 2,8 млн каждый.

Заявки на участие принимаются до 17 октября. Аукцион проведут 19 октября. Победу одержит участник, который предложит наибольшую цену.

Напомним, осенью 2017 года комплекс приостановил свою работу, а в марте 2018 года там запустили процедуру банкротства. В 2019 году компания была признана банкротом. В марте этого года глава Башкирии Радий Хабиров побывал в обновленном птицеводческом комплексе. Теперь он называется «Урал».

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