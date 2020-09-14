В Башкирии на аукцион выставлено имущество «Индюшкина» за 6,6 миллиарда рублей

Как передает издание, всего в один лот входит 225 единиц недвижимого имущества за пять миллиардов рублей. Здание убойного цеха и цеха глубокой переработки мяса в Мелеузе продаётся за 206 миллионов рублей. Кроме того, на аукцион выставили 1175 позиций оборудования, которые оценили в 1,1 миллиарда рублей. За долги также распродаются 44 транспортных средства, куда входят два автомобиля LEXUS LX 570 за 2,8 млн каждый.