В Башкирии ещё 86 жителей заболели внебольничной пневмонией

С пневмонией выписали 58 пациентов. Кроме того, в республике выявили 30 новых случая заболевания коронавирусом. Из медучреждений выписали за сутки 52 местных жителя. На стационарном лечении находится 32 человек, из которых двое — в тяжёлом состоянии. Амбулаторно продолжают лечение 494 пациента.