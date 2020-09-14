В Башкирии ещё 86 жителей заболели внебольничной пневмонией

С пневмонией выписали 58 пациентов. Кроме того, в республике выявили 30 новых случая заболевания коронавирусом. Из медучреждений выписали за сутки 52 местных жителя. На стационарном лечении находится 32 человек, из которых двое — в тяжёлом состоянии. Амбулаторно продолжают лечение 494 пациента.
За весь период в Башкирии зафиксировано 8223 человек с Covid-19, из них вылечились 7666 жителей Башкирии. Новых случаев летальных исходов не подтверждено.
Напомним, на сегодняшний день в республике от коронавируса умер 31 человек, один из которых за предыдущие сутки — 40-летняя жительница Салавата.