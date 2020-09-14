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В Башкирии ещё 86 жителей заболели внебольничной пневмонией

14 сентября 2020, 11:24
Фото: pixabay.com
В Башкирии за последние сутки выявили 86 новых случая заболевания внебольничной пневмонией, сообщает Минздрав республики.

С пневмонией выписали 58 пациентов. Кроме того, в республике выявили 30 новых случая заболевания коронавирусом. Из медучреждений выписали за сутки 52 местных жителя. На стационарном лечении находится 32 человек, из которых двое — в тяжёлом состоянии. Амбулаторно продолжают лечение 494 пациента.

За весь период в Башкирии зафиксировано 8223 человек с Covid-19, из них вылечились 7666 жителей Башкирии. Новых случаев летальных исходов не подтверждено.

Напомним, на сегодняшний день в республике от коронавируса умер 31 человек, один из которых за предыдущие сутки — 40-летняя жительница Салавата.

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