«Хочу сына или ещё одну дочку». Набиев, лишившийся ног, сделал заявление с Эльбруса

Напомним, Рустам Набиев лишился ног при обрушении казармы в Омске. Ранее в Instgram он сообщил, что хочет подняться на Эльбрус. Там же он рассказывал о своих ежедневных приключениях и подготовке к подъёму. 12 сентября он коротко написал о своём подвиге. Подъем он посвятил своей семье: жене и дочкам. Рустам признался, что подъём для него был тяжелым.