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«Хочу сына или ещё одну дочку». Набиев, лишившийся ног, сделал заявление с Эльбруса

14 сентября 2020, 12:34
Фото: instagram Рустама Набиева
Жена лишившегося ног при обрушении казармы Рустама Набиева поделилась видео в соцсетях, в котором её муж сделал трогательное признание на горе Эльбрус.

После подъема на Эльбрус он записал видео, в котором обратился к жене:

Индира, пока я поднимался, знаешь о чём я подумал? Подумал, что я хочу сына или ещё одну дочку — неважно. Я хочу большую семью.

Напомним, Рустам Набиев лишился ног при обрушении казармы в Омске. Ранее в Instgram он сообщил, что хочет подняться на Эльбрус. Там же он рассказывал о своих ежедневных приключениях и подготовке к подъёму. 12 сентября он коротко написал о своём подвиге. Подъем он посвятил своей семье: жене и дочкам. Рустам признался, что подъём для него был тяжелым.

Так я стал первым человеком в истории горы Эльбрус, который взошёл на вершину на одних руках, написал он в соцсетях.

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#Новости#Башкирия#Инвалиды#Анна Кононова#Общество
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