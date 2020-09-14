«Хочу сына или ещё одну дочку». Набиев, лишившийся ног, сделал заявление с Эльбруса

После подъема на Эльбрус он записал видео, в котором обратился к жене:
Индира, пока я поднимался, знаешь о чём я подумал? Подумал, что я хочу сына или ещё одну дочку — неважно. Я хочу большую семью.
Напомним, Рустам Набиев лишился ног при обрушении казармы в Омске. Ранее в Instgram он сообщил, что хочет подняться на Эльбрус. Там же он рассказывал о своих ежедневных приключениях и подготовке к подъёму. 12 сентября он коротко написал о своём подвиге. Подъем он посвятил своей семье: жене и дочкам. Рустам признался, что подъём для него был тяжелым.
Так я стал первым человеком в истории горы Эльбрус, который взошёл на вершину на одних руках, написал он в соцсетях.