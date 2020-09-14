Хабиров рассказал, чего хотят жители Башкирии

По его словам, несмотря на проблемы в бюджете Башкирии из-за коронавируса, учебные учреждения будут продолжать строить. Так, в сентябре были открыты две школы в Уфимском районе, а также в Стерлитамакском, Кигинском, Балтачевском, Белокатайском и Аскинском районах. Кроме того, в республике появилась Янаульская школа-интернат для особенных детей, а после ремонта возобновила свою работу школа в селе Демский Бижбулякского района.