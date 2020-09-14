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Хабиров рассказал, чего хотят жители Башкирии

14 сентября 2020, 10:21
Фото: Instagram Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в ходе рабочих поездок чаще всего жители республики говорят о необходимости в новых школах.

По его словам, несмотря на проблемы в бюджете Башкирии из-за коронавируса, учебные учреждения будут продолжать строить. Так, в сентябре были открыты две школы в Уфимском районе, а также в Стерлитамакском, Кигинском, Балтачевском, Белокатайском и Аскинском районах. Кроме того, в республике появилась Янаульская школа-интернат для особенных детей, а после ремонта возобновила свою работу школа в селе Демский Бижбулякского района.

Строительные работы по ещё четырем школам республики планируют закончить до конца года.

Жизнь продолжается, карантины уйдут в прошлое, а дети должны учиться в хороших условиях, сказал Радий Хабиров.

Напомним, на прошлой неделе глава Башкирии посетил Баймакский район. Общаясь с местными жителями, Радий Хабиров призвал чиновников общаться с людьми, а не смотреть на них свысока. В ходе поездки также обсудили предприятие, добывающее полезные ископаемые. Местные жители жалуются, что после работа компании на территории «Япракты-Баскунзяк» остался котлован.

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#Новости#Башкирия#Радий Хабиров#Анна Кононова#Общество
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