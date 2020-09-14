mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Генпрокуратура: «ДОМ.РФ» работает без нарушений

14 сентября 2020, 19:05
Фото: mil.ru
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации не выявили нарушений в действиях «ДОМ.РФ» по предоставлению бюджетных инвестиций для достройки объектов «СУ-155».

Летом этого года Счетная палата направила в Генпрокуратуру обращение. В нем говорилось о том, что действия АО «ДОМ.РФ» по предоставлению бюджетных инвестиций для достройки объектов обанкротившейся компании «СУ-155» имели коррупционную составляющую. Речь идет о сумме почти в 12 млрд рублей, пишет ТАСС.

14 сентября был озвучен ответ Генеральной прокуратуры. В ведомстве сообщили, что в действиях АО «ДОМ.РФ» не обнаружено нарушений, требующих «прокурорского реагирования».

В ходе анализа информации по данному обращению в Генпрокуратуре выяснили, что средства, выделенные на завершение долгостроев «СУ-155», были использованы по назначению. В период с 2016 по 2019 годы были завершены и сданы более 120 жилых домов. Свыше 27 000 обманутых дольщиков получили обещанное жилье. Часть денег пошла на оплату выполненных ранее работ и погашение долгов перед поставщиками.

Напомним, в 2015 году один из самых крупных российских строительных холдингов «СУ-155» заявил о неспособности достроить целый ряд своих объектов. Несколько крупнейших банков России, в том числе Сбербанк и Росбанк, подали иски о банкротстве, так как долг «СУ-155» к тому времени превышал 17 млрд рублей.

За решение проблемы с долгостроями в 14 регионах РФ взялось федеральное правительство, которое подключило госбанк «Российский капитал» (с 2018 года - «Банк ДОМ.РФ»).

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44