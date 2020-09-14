Генпрокуратура: «ДОМ.РФ» работает без нарушений

Летом этого года Счетная палата направила в Генпрокуратуру обращение. В нем говорилось о том, что действия АО «ДОМ.РФ» по предоставлению бюджетных инвестиций для достройки объектов обанкротившейся компании «СУ-155» имели коррупционную составляющую. Речь идет о сумме почти в 12 млрд рублей, пишет ТАСС.
14 сентября был озвучен ответ Генеральной прокуратуры. В ведомстве сообщили, что в действиях АО «ДОМ.РФ» не обнаружено нарушений, требующих «прокурорского реагирования».
В ходе анализа информации по данному обращению в Генпрокуратуре выяснили, что средства, выделенные на завершение долгостроев «СУ-155», были использованы по назначению. В период с 2016 по 2019 годы были завершены и сданы более 120 жилых домов. Свыше 27 000 обманутых дольщиков получили обещанное жилье. Часть денег пошла на оплату выполненных ранее работ и погашение долгов перед поставщиками.
Напомним, в 2015 году один из самых крупных российских строительных холдингов «СУ-155» заявил о неспособности достроить целый ряд своих объектов. Несколько крупнейших банков России, в том числе Сбербанк и Росбанк, подали иски о банкротстве, так как долг «СУ-155» к тому времени превышал 17 млрд рублей.
За решение проблемы с долгостроями в 14 регионах РФ взялось федеральное правительство, которое подключило госбанк «Российский капитал» (с 2018 года - «Банк ДОМ.РФ»).