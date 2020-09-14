Генпрокуратура: «ДОМ.РФ» работает без нарушений

В ходе анализа информации по данному обращению в Генпрокуратуре выяснили, что средства, выделенные на завершение долгостроев «СУ-155», были использованы по назначению. В период с 2016 по 2019 годы были завершены и сданы более 120 жилых домов. Свыше 27 000 обманутых дольщиков получили обещанное жилье. Часть денег пошла на оплату выполненных ранее работ и погашение долгов перед поставщиками.