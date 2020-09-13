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Posted 13 сентября 2020, 08:02

Published 13 сентября 2020, 08:02

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Башкирии продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов

В Башкирии продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов

13 сентября 2020, 08:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
До конца года на территории должны открыться больше 100 новых современных ФАПов, которые заменят устаревшие медпункты в различных населенных пунктах.

В деревне Салават Абзелиловского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Прежний ФАП в этой деревне располагался в небольшом кабинете (около 15 кв. м) в здании местного хосписа. Как и во всех современных ФАПах, здесь предусмотрен смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, помещение для ожидания приема, а также санузел и раздевалка для персонала. В этом пункте будут обслуживать 652 человека.

Еще один долгожданный ФАП открывается в деревне Камышлы Уфимского района — прежний медпункт работал в старом здании, приспособленном под медпомощь. По словам пресс-службы Минздрава РБ, в настоящее время в новом помещении уже подключены все коммуникации, а подрядчик уже занимается благоустройством территории. Здесь будут обслуживаться более 1000 человек.

Новый фельдшерско-акушерский пункт скоро заработает и в поселке Чернолесовский Уфимского района — уже смонтировано модульное здание, ведутся работы по наружным сетям водоснабжения, канализации и освещения, внутренней отделке помещений. Медпомощь местным жителям будет оказывать врач Тимур Галиянов, принятый на работу по программе «Земский фельдшер».

Строительство новых ФАПов стало возможным, благодаря реализации в республике национального проекта «Здравоохранение», утвержденного майским указом Владимира Путина. Напомним, в республике в этом году заработают 109 новых ФАПов. По словам главы региона Радия Хабирова, сейчас на территории региона функционируют более 2 тыс. ФАПов, при этом большая часть из них находится на реконструкции, а около 500 пунктов ремонту уже не подлежат и будут заменены новыми.

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#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Здравоохранение
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