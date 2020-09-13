В Башкирии продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов

В деревне Салават Абзелиловского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Прежний ФАП в этой деревне располагался в небольшом кабинете (около 15 кв. м) в здании местного хосписа. Как и во всех современных ФАПах, здесь предусмотрен смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, помещение для ожидания приема, а также санузел и раздевалка для персонала. В этом пункте будут обслуживать 652 человека.