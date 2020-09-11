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Posted 11 сентября 2020, 04:46

Published 11 сентября 2020, 04:46

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

В Башкирии синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в выходные

11 сентября 2020, 04:46
В выходные в Башкирии не ожидается существенных изменений в погоде.

По данным Башгидрометцентра, 11 сентября днём в республике ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, местами возможны сильные порывы. Температура воздуха поднимется до +13…+18.

12 сентября ночью будет +4…+9, днём ожидается +15…+20. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный.

В воскресенье, 13 сентября, на территории республики будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха достигнет +3…+8 градусов, а днём потеплеет до +16…+21. Ветер ожидается северо-западный, умеренный.

Напомним, ранее ранее синоптики прогнозировали в Башкирии теплый сентябрь, а среднемесячная температура превысит норму на 1,5 градуса. Ожидается, что комфортная погода в республике пробудет до середины сентября.

#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Погода
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