В Башкирии синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в выходные

В выходные в Башкирии не ожидается существенных изменений в погоде.

По данным Башгидрометцентра, 11 сентября днём в республике ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, местами возможны сильные порывы. Температура воздуха поднимется до +13…+18. 12 сентября ночью будет +4…+9, днём ожидается +15…+20. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. В воскресенье, 13 сентября, на территории республики будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха достигнет +3…+8 градусов, а днём потеплеет до +16…+21. Ветер ожидается северо-западный, умеренный. Напомним, ранее ранее синоптики прогнозировали в Башкирии теплый сентябрь, а среднемесячная температура превысит норму на 1,5 градуса. Ожидается, что комфортная погода в республике пробудет до середины сентября.