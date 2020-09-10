УФАС Башкирии забраковало транспортную реформу Уфы

Как отметили в ведомстве, их внимание к транспортной реформе было вызавно публикациями в СМИ о недовльстве жителей планируемыми нововведениями. Напомним, ранее «Медиакорсеть» подробно описала итоги двухлетнего реформирования транспортной сети Уфы: в общественном транспорте города впервые внедрена система безналичных платежей, обновляется автобусный парк, ведётся переработка маршрутов, но условия полностью комфортного передвижения всё ещё не достигнуто.