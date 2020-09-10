УФАС Башкирии забраковало транспортную реформу Уфы

Posted 10 сентября 2020, 03:10
Published 10 сентября 2020, 03:10
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
По заявлению УФАС Башкирии, исключение из 49 из 122 имеющихся маршрутов и введение восьми новых не предполагает «упреждающего создания системы перевозок» по качеству.
Предлагаемые альтернативы в виде поездок с пересадками, дополнительными ожиданиями транспорта и дополнительной оплаты оцениваются потребителями как неприемлемые,пишет управление ФАС по Башкортостану.
К тому же, антимонопльщики заявили, что скоращение маршрутов препятствует работе ряда перевозчиков, что нарушает закон о конкуренции.
Как отметили в ведомстве, их внимание к транспортной реформе было вызавно публикациями в СМИ о недовльстве жителей планируемыми нововведениями. Напомним, ранее «Медиакорсеть» подробно описала итоги двухлетнего реформирования транспортной сети Уфы: в общественном транспорте города впервые внедрена система безналичных платежей, обновляется автобусный парк, ведётся переработка маршрутов, но условия полностью комфортного передвижения всё ещё не достигнуто.