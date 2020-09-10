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Posted 10 сентября 2020, 03:10

Published 10 сентября 2020, 03:10

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

УФАС Башкирии забраковало транспортную реформу Уфы

УФАС Башкирии забраковало транспортную реформу Уфы

10 сентября 2020, 03:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Башкирское управление Федеральной антимонопольной слудбы выдало предостережение замглавы Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Рафиту Ягафарову. В ведомстве опасаются, что двойное сокращение числа маршрутов общественного транспорта не сможет охватить нужд пассажиров.

По заявлению УФАС Башкирии, исключение из 49 из 122 имеющихся маршрутов и введение восьми новых не предполагает «упреждающего создания системы перевозок» по качеству.

Предлагаемые альтернативы в виде поездок с пересадками, дополнительными ожиданиями транспорта и дополнительной оплаты оцениваются потребителями как неприемлемые,пишет управление ФАС по Башкортостану.

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К тому же, антимонопльщики заявили, что скоращение маршрутов препятствует работе ряда перевозчиков, что нарушает закон о конкуренции.

Как отметили в ведомстве, их внимание к транспортной реформе было вызавно публикациями в СМИ о недовльстве жителей планируемыми нововведениями. Напомним, ранее «Медиакорсеть» подробно описала итоги двухлетнего реформирования транспортной сети Уфы: в общественном транспорте города впервые внедрена система безналичных платежей, обновляется автобусный парк, ведётся переработка маршрутов, но условия полностью комфортного передвижения всё ещё не достигнуто.

#Город#Новости#Уфа#Общественный транспорт#Транспорт
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