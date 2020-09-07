«Питание на высоком уровне». Депутаты проверили обеды в школах Башкирии

Posted 7 сентября 2020, 13:24
Published 7 сентября 2020, 13:24
Modified 25 декабря 2024, 05:42
Updated 25 декабря 2024, 05:42
Депутаты проверили работу нескольких школ. Председатель комитета Раиль Асадуллин отметил, что этот учебный год особенный в первую очередь в связи с коронавирусом. Кроме того, чиновники посетили школу, которая фигурировала в СМИ в эти выходные. Напомним, один из родителей в соцсетях рассказал о некачественном питании в школе. В связи с этим комитет встретился в директором школы, районным отделом образования и родителями учеников.
Очевидно, что ситуация носит частный характер. Тем не менее мы не ослабляем внимания к данной теме. Случившееся не должно бросить тень на систему образования, в которой обеспечение школьников горячим питанием организовано на довольно высоком уровне, сказал Асадуллин.
Глава комитета также отметил что данная жалоба показала, что работу всё равно необходимо совершенствовать, а также улучшать качество обедов учащихся.
Напомним, сложившуюся ситуацию обсудили сегодня, 7 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Министр образования республики Айбулат Хажин признался, что действительно поступают обращения по качеству питания, но пока ни одна семья не отказалась от обедов. По его мнению, рацион не устраивает детей, потому что они просто не готовы к здоровому питанию. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил привлечь к решению вопроса родительские комитеты.