«Питание на высоком уровне». Депутаты проверили обеды в школах Башкирии

Депутаты проверили работу нескольких школ. Председатель комитета Раиль Асадуллин отметил, что этот учебный год особенный в первую очередь в связи с коронавирусом. Кроме того, чиновники посетили школу, которая фигурировала в СМИ в эти выходные. Напомним, один из родителей в соцсетях рассказал о некачественном питании в школе. В связи с этим комитет встретился в директором школы, районным отделом образования и родителями учеников.