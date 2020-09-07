«Новые известия»: почему в России чиновники не выходят на прямой диалог с народом

Posted 7 сентября 2020, 11:13
Published 7 сентября 2020, 11:13
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
В августе волна протестов в Башкирии против промышленной разработки горы Куштау вынудили главу региона Радия Хабирова лично приехать к активистам на шихан и заверить, что гору не тронут, пока не будет найден компромисс между всеми участниками конфликта. В результате Куштау получил статус особо охраняемой природной территории, а судьба БСК, которая искала сырье для производства, оказалась под вопросом.
По мнению вице-премьера правительства РБ Азата Бадранова, «столкновений на Куштау, наверное, невозможно было избежать». Тем не менее открытым остается вопрос, каким был бы этот конфликт — и был бы он вообще — если бы чиновники и представители бизнеса изначально активно работали бы с населением, разговаривая с людьми открыто и напрямую. Показательно, что после волнений на Куштау народный протест в Башкирии не утих, а переключился на ситуацию с озером Талкас, где планируется открытие золотого рудника, и проблемную разработку медного месторождения в Абзелиловском районе.
По мнению политолога Дмитрия Орешкина, накопившееся недовольство жителей страны выходит именно через экопротесты потому, что за них наказание не такое, как за протесты политического характера. При этом есть в действиях активистов противоречивый элемент: «все голосуют против полигона в Шиесе, но заставить себя сортировать мусор никто не может».
Если прямой контакт с народом стал характерной чертой политики России 90-х, то с приходом к власти в России Владимира Путина в начале нулевых общение политиков с населением чаще всего концентрировалось вокруг тех или иных резонансных негативных событий.
Как отмечает завкафедрой публичной политики ВШЭ Нина Беляева, о том, что в этот период пространства для публичной политики в стране становится ощутимо меньше. В числе ее аргументов — отказ от прямых выборов при формировании губернаторского корпуса, повышение заградительного барьера на выборах в Госдуму, усиление госконтроля над деятельностью общественных объединений, некоммерческих организаций и СМИ.
В результате в конце нулевых власть стала заранее подготавливать лояльную аудиторию для коммуникации, а разговоры с населением стали организовывать так, чтобы в процессе не было каких-либо чрезвычайных неожиданностей. Впрочем, это привело к изоляции чиновников от простого народа — так, например, для жителей России уже вполне привычны перекрытые дороги для проезда представителей власти или опустевшие улицы столицы во время инаугурации президента.
Политолог Аббас Галлямов считает, что в нынешней России коммуникация на равных политиков и населения не востребована: «политикам просто негде учиться общаться с народом и отвечать на неудобные вопросы».