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Posted 7 сентября 2020, 11:13

Published 7 сентября 2020, 11:13

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

«Новые известия»: почему в России чиновники не выходят на прямой диалог с народом

«Новые известия»: почему в России чиновники не выходят на прямой диалог с народом

7 сентября 2020, 11:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Одна из главных причин протестных движений в России последних лет — отсутствие честного и открытого диалога между властями и населением, бывший частью публичной политики 90-х. В XXI веке в России эта связь перестала выполнять свои прежние функции. Почему это произошло и к чему привело — в материале «Новых известий».

В августе волна протестов в Башкирии против промышленной разработки горы Куштау вынудили главу региона Радия Хабирова лично приехать к активистам на шихан и заверить, что гору не тронут, пока не будет найден компромисс между всеми участниками конфликта. В результате Куштау получил статус особо охраняемой природной территории, а судьба БСК, которая искала сырье для производства, оказалась под вопросом.

По мнению вице-премьера правительства РБ Азата Бадранова, «столкновений на Куштау, наверное, невозможно было избежать». Тем не менее открытым остается вопрос, каким был бы этот конфликт — и был бы он вообще — если бы чиновники и представители бизнеса изначально активно работали бы с населением, разговаривая с людьми открыто и напрямую. Показательно, что после волнений на Куштау народный протест в Башкирии не утих, а переключился на ситуацию с озером Талкас, где планируется открытие золотого рудника, и проблемную разработку медного месторождения в Абзелиловском районе.

По мнению политолога Дмитрия Орешкина, накопившееся недовольство жителей страны выходит именно через экопротесты потому, что за них наказание не такое, как за протесты политического характера. При этом есть в действиях активистов противоречивый элемент: «все голосуют против полигона в Шиесе, но заставить себя сортировать мусор никто не может».

Если прямой контакт с народом стал характерной чертой политики России 90-х, то с приходом к власти в России Владимира Путина в начале нулевых общение политиков с населением чаще всего концентрировалось вокруг тех или иных резонансных негативных событий.

Как отмечает завкафедрой публичной политики ВШЭ Нина Беляева, о том, что в этот период пространства для публичной политики в стране становится ощутимо меньше. В числе ее аргументов — отказ от прямых выборов при формировании губерна­торского корпуса, повышение заградительного барьера на выборах в Госдуму, усиление госконтроля над деятельностью общественных объединений, некоммерческих организаций и СМИ.

В результате в конце нулевых власть стала заранее подготавливать лояльную аудиторию для коммуникации, а разговоры с населением стали организовывать так, чтобы в процессе не было каких-либо чрезвычайных неожиданностей. Впрочем, это привело к изоляции чиновников от простого народа — так, например, для жителей России уже вполне привычны перекрытые дороги для проезда представителей власти или опустевшие улицы столицы во время инаугурации президента.

Политолог Аббас Галлямов считает, что в нынешней России коммуникация на равных политиков и населения не востребована: «политикам просто негде учиться общаться с народом и отвечать на неудобные вопросы».

Подробнее об этом — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Политика#Новости#Чиновники#Власть
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