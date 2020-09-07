«Новые известия»: почему в России чиновники не выходят на прямой диалог с народом

По мнению вице-премьера правительства РБ Азата Бадранова, «столкновений на Куштау, наверное, невозможно было избежать». Тем не менее открытым остается вопрос, каким был бы этот конфликт — и был бы он вообще — если бы чиновники и представители бизнеса изначально активно работали бы с населением, разговаривая с людьми открыто и напрямую. Показательно, что после волнений на Куштау народный протест в Башкирии не утих, а переключился на ситуацию с озером Талкас, где планируется открытие золотого рудника, и проблемную разработку медного месторождения в Абзелиловском районе.