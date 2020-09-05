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Posted 5 сентября 2020, 05:56

Published 5 сентября 2020, 05:56

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

На выходных центр Уфы будет перекрыт из-за ремонта дорог

На выходных центр Уфы будет перекрыт из-за ремонта дорог

5 сентября 2020, 05:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из-за проведения ремонтных работ будет перекрыта одна из центральных улиц Уфы на текущих выходных, сообщается на сайте городской администрации.

Некоторая часть столицы республики на этих выходных будет недоступна для водителей транспортных средств. Улицу Комсомольскую, а именно отрезок от Карлма Маркса до Ленина, городские службы перекроют в связи с запланированной укладкой асфальта, сообщается на сайте городской администрации.

Уточняется, что водителям придется выбирать другой маршрут с 6:00 утра 5 сентября до 00:00 часов 7 сентября. Это обстоятельство также приведет к изменению схемы движения общественного транспорта, предупреждают в мэрии.

Кроме того, ведутся работы по замене дорожного полотна в части улицы Коммунистическая между пересечениями с Карла Маркса до Цюрупы. Планируется, что ремонтные работы завершатся до конца сентября.

Напомним, с 7 сентября по 25 сентября перекроют часть улицы Города Галле от Комсомольской до проспекта Октября в связи с установкой ливневых канализаций.

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