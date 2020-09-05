На выходных центр Уфы будет перекрыт из-за ремонта дорог

Некоторая часть столицы республики на этих выходных будет недоступна для водителей транспортных средств. Улицу Комсомольскую, а именно отрезок от Карлма Маркса до Ленина, городские службы перекроют в связи с запланированной укладкой асфальта, сообщается на сайте городской администрации.