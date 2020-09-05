На выходных центр Уфы будет перекрыт из-за ремонта дорог

Posted 5 сентября 2020, 05:56
Published 5 сентября 2020, 05:56
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
Некоторая часть столицы республики на этих выходных будет недоступна для водителей транспортных средств. Улицу Комсомольскую, а именно отрезок от Карлма Маркса до Ленина, городские службы перекроют в связи с запланированной укладкой асфальта, сообщается на сайте городской администрации.
Уточняется, что водителям придется выбирать другой маршрут с 6:00 утра 5 сентября до 00:00 часов 7 сентября. Это обстоятельство также приведет к изменению схемы движения общественного транспорта, предупреждают в мэрии.
Кроме того, ведутся работы по замене дорожного полотна в части улицы Коммунистическая между пересечениями с Карла Маркса до Цюрупы. Планируется, что ремонтные работы завершатся до конца сентября.
Напомним, с 7 сентября по 25 сентября перекроют часть улицы Города Галле от Комсомольской до проспекта Октября в связи с установкой ливневых канализаций.