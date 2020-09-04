В Башкирии провели работы по восстановлению лесов на площади 7,2 тысяч гектаров

Posted 4 сентября 2020, 06:49
Published 4 сентября 2020, 06:49
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Как сообщил начальник отдела использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства РБ Альберт Закиров, в полном объеме выполнен посев семян в питомниках Абзелиловского, Белебеевского, Иглинского, Зианчуринского, Дуванского, Кананикольского, Зилаирского, Бураевского, Белокатайского, Салаватского, Стерлитамакского, Тирлянского, Учалинского, Янаульского лесхозов.
— Для обеспечения собственным посадочным материалом лесхозами республики произведен посев семян в лесных питомниках на площади более 22 га. В этом году по резервному фонду семян, согласно плану, выходим на цифру 1,7 тонны — это плюс 200 кг к прошлому году, на текущую дату показатель составляет 1,5 тонны — 88% от плана,добавил Альберт Закиров.
Данные мероприятия способствуют реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», утвержденного майским указом Владимира Путина.
По словам министра лесного хозяйства РБ Марата Шарафутдинова, общая площадь лесов в регионе составляет 6,3 млн га, а объемы посадки новых лесов превышают объем вырубки. В 2019 году в республике было посажено 13,5 тыс. га леса. Также республика активно участвует во всероссийских акциях по посадке деревьев — в этом году очередная акция запланирована на сентябрь–октябрь текущего года.
Напомним, с 22 июня в республике действует особый противопожарный режим. С 1 марта по 31 августа в Башкирии было зафиксировано 697 термоточек площадью 18,1 тыс. га, из них 122 подтвердились как лесные пожары.