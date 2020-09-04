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Posted 4 сентября 2020, 06:49

Published 4 сентября 2020, 06:49

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В Башкирии провели работы по восстановлению лесов на площади 7,2 тысяч гектаров

В Башкирии провели работы по восстановлению лесов на площади 7,2 тысяч гектаров

4 сентября 2020, 06:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Экология
К концу лета в Башкирии провели восстановление лесов на площади 7,2 тысяч гектаров, сообщил Минлесхозе республики. По заявлению ведомства, проведенный объем работ составляет лишь половину от запланированного.

Как сообщил начальник отдела использования и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства РБ Альберт Закиров, в полном объеме выполнен посев семян в питомниках Абзелиловского, Белебеевского, Иглинского, Зианчуринского, Дуванского, Кананикольского, Зилаирского, Бураевского, Белокатайского, Салаватского, Стерлитамакского, Тирлянского, Учалинского, Янаульского лесхозов.

— Для обеспечения собственным посадочным материалом лесхозами республики произведен посев семян в лесных питомниках на площади более 22 га. В этом году по резервному фонду семян, согласно плану, выходим на цифру 1,7 тонны — это плюс 200 кг к прошлому году, на текущую дату показатель составляет 1,5 тонны — 88% от плана,добавил Альберт Закиров.

Данные мероприятия способствуют реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», утвержденного майским указом Владимира Путина.

По словам министра лесного хозяйства РБ Марата Шарафутдинова, общая площадь лесов в регионе составляет 6,3 млн га, а объемы посадки новых лесов превышают объем вырубки. В 2019 году в республике было посажено 13,5 тыс. га леса. Также республика активно участвует во всероссийских акциях по посадке деревьев — в этом году очередная акция запланирована на сентябрь–октябрь текущего года.

Напомним, с 22 июня в республике действует особый противопожарный режим. С 1 марта по 31 августа в Башкирии было зафиксировано 697 термоточек площадью 18,1 тыс. га, из них 122 подтвердились как лесные пожары.

#Андрей Королев#Общество#Экология#Касается каждого#Новости#Лес
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