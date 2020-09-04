В Башкирии провели работы по восстановлению лесов на площади 7,2 тысяч гектаров

По словам министра лесного хозяйства РБ Марата Шарафутдинова, общая площадь лесов в регионе составляет 6,3 млн га, а объемы посадки новых лесов превышают объем вырубки. В 2019 году в республике было посажено 13,5 тыс. га леса. Также республика активно участвует во всероссийских акциях по посадке деревьев — в этом году очередная акция запланирована на сентябрь–октябрь текущего года.