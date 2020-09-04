Минздрав планирует запретить в России сигареты с ароматизаторами

Ранее с этой целью в ресторанах запретили курить кальяны и электронные сигареты. Их приравняли к обычным табачным изделиям, а также увеличили штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним. В ближайшее время планируется запретить реализацию в стране крепких электронных сигарет с содержанием никотина более 20 миллиграммов.