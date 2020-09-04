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Posted 4 сентября 2020, 07:35

Published 4 сентября 2020, 07:35

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

Минздрав планирует запретить в России сигареты с ароматизаторами

Минздрав планирует запретить в России сигареты с ароматизаторами

4 сентября 2020, 07:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Министерство здравоохранения России запланировало запрет сигаретных ароматизаторов. По мнению ведомства, эта мера сократит число курильщиков в стране к 2035 году с 29% до 21% взрослого населения.

Ранее с этой целью в ресторанах запретили курить кальяны и электронные сигареты. Их приравняли к обычным табачным изделиям, а также увеличили штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним. В ближайшее время планируется запретить реализацию в стране крепких электронных сигарет с содержанием никотина более 20 миллиграммов.

Новый запрет коснется до 80% продукции — в первую очередь это отразится на табачных изделиях и вейпах. Из-за ограничений производителям придется менять технологию, поскольку добавки используются в большинстве табачной продукции для смягчения вкуса табака, удержания влаги и избежания попадания пыли.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, в Башкирии федеральным законом запрещена продажа несовершеннолетним и использование в общественных местах всей никотиносодержащей продукции и изделий для ее употребления, включая вейпы, электронные сигареты и кальяны. Добавим, что согласно исследованиям, курение электронных сигарет увеличивает риск заболевания коронавирусом.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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