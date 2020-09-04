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Главу Бижбулякского района Башкирии оштрафовали за ограничение конкуренции

4 сентября 2020, 04:59
Фото: Facebook Наиль Гатауллин
По итогу проверки прокуратуры Бижбулякского района Башкирии глава местной администрации Наиль Гатауллин получил штраф в 40 тысяч рублей за ограничение конкуренции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, в апреле 2020 года бибжбулякские чиновники без конкурса заключили договор аренды водопровода в трёх населённых пунктах. Было возбуждено административное дело.

Кроме штрафа, Наиль Гатауллин получил требование устранить нарушения. Как сообщила прокуратура, незаконные договоры уже расторгнуты, а председателю территориально управления министерства земельного имущества вынесено дисциплинарное наказание.

В администрации Бижбулякского района не смогли предоставить оперативный комментарий.

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