Главу Бижбулякского района Башкирии оштрафовали за ограничение конкуренции

По данным правоохранителей, в апреле 2020 года бибжбулякские чиновники без конкурса заключили договор аренды водопровода в трёх населённых пунктах. Было возбуждено административное дело.
Кроме штрафа, Наиль Гатауллин получил требование устранить нарушения. Как сообщила прокуратура, незаконные договоры уже расторгнуты, а председателю территориально управления министерства земельного имущества вынесено дисциплинарное наказание.
В администрации Бижбулякского района не смогли предоставить оперативный комментарий.