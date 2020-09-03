Российский автор стала лучшим научным журналистом Европы

Как отметил Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ - соорганизатора премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, человек каждый день узнает новости из научно-технического мира, и эта информация должна быть проверена журналистами, адаптирована для массового читателя и встроена в общий контекст. Для этого необходимы высокий профессионализм и талант, которые позволят написать научный текст, который при этом будет написан понятным языком.