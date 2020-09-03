Российский автор стала лучшим научным журналистом Европы

Как сообщает poisknews.ru, Пази стала первой россиянкой в истории, которая выиграла эту премию. Она была номинирована с серией футуристических текстов под названием «Кибер-ДНК», «Цифровая любовь» и «Человек эволюционирующий».
По словам председателя оргкомитета Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, экс-президента АКСОН Александры Борисовой, победа Марии может вдохновить других отечественных авторов, которые занимаются написанием научных текстов. “Компетентное международное жюри оценило ее оригинальный подход – писать не о науке, но о жизни – объясняя ее с научной точки зрения”, - отметила Борисова. По ее словам, Пази нашла свой неповторимый взгляд и путь к сердцу читателя.
Мария Пази окончила биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Еще во время учебы она начала работать в «Русском репортере» и многих других российских изданиях. Два года назад ее отметили на премии «Дебют в научной журналистике», также она становилась лауреатом и победителем Всероссийского конкурса журналистики инноваций Tech in Media.
Как отметил Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ - соорганизатора премии Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, человек каждый день узнает новости из научно-технического мира, и эта информация должна быть проверена журналистами, адаптирована для массового читателя и встроена в общий контекст. Для этого необходимы высокий профессионализм и талант, которые позволят написать научный текст, который при этом будет написан понятным языком.
“Мария умеет блестяще рассказывать истории о науке, технологиях и инновациях, и мы надеемся, что ее пример вдохновит российских журналистов уделять больше внимания этой тематике”, - заявил Филиппов.
Он добавил, что именно ради таких достижений российскими авторами группа РОСНАНО оказала поддержку конкурсу Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year.