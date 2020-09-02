«Статус могут снять, но это шаг вперёд». Глава координационного совета — о Куштау

Хороший шаг вперед. Но [статус] особо охраняемой природной территории придали регионального значения, поэтому, если я не ошибаюсь, границы могут меняться и есть возможность снять статус. Несмотря ни на что, это очень хороший шаг вперёд, заявил Рамис Теляпкулов.