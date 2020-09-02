«Статус могут снять, но это шаг вперёд». Глава координационного совета — о Куштау

Хороший шаг вперед. Но [статус] особо охраняемой природной территории придали регионального значения, поэтому, если я не ошибаюсь, границы могут меняться и есть возможность снять статус. Несмотря ни на что, это очень хороший шаг вперёд, заявил Рамис Теляпкулов.
Он добавил, что совет обсудит возможность присвоения Куштау значение национального парка или памятника природы федерального значения. Этот вопрос, по словам Теляпкулова, будет обсуждаться с учёными.
Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление о присвоении Куштау статуса памятника природы заявил, что в этом вопросе поставлена точка.