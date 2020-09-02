mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Статус могут снять, но это шаг вперёд». Глава координационного совета — о Куштау

2 сентября 2020, 14:10
Фото: Mkset.ru
Председатель координационного совета защиты Куштау Рамис Теляпкулов прокомментировал присвоение шихану статуса особо охраняемой природной территории регионального значения.

Хороший шаг вперед. Но [статус] особо охраняемой природной территории придали регионального значения, поэтому, если я не ошибаюсь, границы могут меняться и есть возможность снять статус. Несмотря ни на что, это очень хороший шаг вперёд, заявил Рамис Теляпкулов.

Он добавил, что совет обсудит возможность присвоения Куштау значение национального парка или памятника природы федерального значения. Этот вопрос, по словам Теляпкулова, будет обсуждаться с учёными.

Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление о присвоении Куштау статуса памятника природы заявил, что в этом вопросе поставлена точка.

Материалы по теме
Новый лидер защитников Куштау: «Будем доводить дело до конца»Куштау официально получил статус памятника природы БашкирииХабиров прокомментировал присвоение Куштау статуса памятника природы Башкирии
#Новости#Башкирия#Активисты#Эксклюзив#Бой за Куштау#Анна Кононова#Общество
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04