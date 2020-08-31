Свинья Илона Маска, карманные расходы и башкирский язык. Оперативка у Хабирова

Коронавирус
Министр здравоохранения Максим Забелин сообщил о новых данных по заболеванию коронавирусов в республике. На 9-00 31 августа всего зарегистрировано 32 новых случая. За весь период пандемии в Башкирии выявлено 7795 пациентов, из которых более 88,5% выписаны. На данный момент на амбулаторное лечение проходит 802 человека, стационарное — 68. Забелин также отметил, что запасы СИЗ и медицинских препаратов рассчитаны на два месяца.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить указ о снятии ограничений в связи с коронавирусом. Так, с 1 сентября откроются бани и сауны республики, а также детские центры. Также Хабиров заявил о необходимости подготовки к театральному сезону и продаже билетов на спектакли.
Напомним, с 1 сентября в Башкирии возобновляют работу кинотеатры, детские кружки и секции. Кроме того, отменен режим самоизоляции у жителей Башкирии с хроническими заболеваниями.
Ситуации на дорогах
Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Алан Марзаев отчитался о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшую неделю. В период с 24 по 31 августа в результате аварий погибли девять человек, всего зарегистрировано 129 ДТП и 200 пострадавших. Кроме того, за неделю пойманы 316 нетрезвых водителя. Радий Хабиров поручил «безжалостно штрафовать» нарушителей.
Отопительный сезон
Министр ЖКХ республики Борис Беляев рассказал о готовности региона к осенне-зимнему периоду. Средняя готовность объектов по республике оценивается в 98%. Также, по словам Беляева, на контроле остается ремонт отопительных систем в многоквартирных домах. На данный момент работы закончены в 30 объектах из 32. Всего на подготовку к отопительному сезону потратили 5,3 миллиарда рублей. Хабиров поручил подготовить к работе аварийные бригады в случае инцидентов.
Общественный транспорт
Радий Хабиров сообщил, что сегодня, 31 августа «Башавтотранс» получил ещё 50 новых автобусов среднего класса. Столько же планируется поставить через неделю. Глава республики в ходе совещания отметил уникальность карты «Алга». По его словам, она является второй по количеству пользователей в России после московского аналога.
Людям надо просто объяснять до конца, что это выгодно. Карта «Алга» и другие карты — «Школьник» и так далее, они с каждым разом будут все более многофункциональными. Илон Маск имплантировал чип в мозг свиньи. Я об этом не прошу. Но карта «Алга» должна становится все более многофункциональной,заявил Хабиров.
Образование
Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал об организации подвоза детей учебных организациям. По его данным, всего на балансе республики находится 1436 автобусов. В этом году удалось закупить 44 за счёт регионального бюджета на 104,7 миллиона рублей. Также была направлена заявка на приобретение автобусов за счет федеральных средств в количестве 147 штук.
Кроме того, в ходе заседания обсудили проблемы с картами школьника. Как заявил Хабиров, некоторые операторы школьного питания не принимают безналичный расчет.
Я готов пойти на то, что запрещу в школах наличный расчёт. Не надо ребёнку деньги в кармане держать. Запретим и будем штрафовать,сказал глава Башкирии.
Напомним, к учёбе школьники приступают 1 сентября. Линейки будут организованы для первоклассников, девятиклассников и одинадцатиклассников. Урок будет длиться 35 минут. Теперь школьникам запрещено подходить к доске, а родительские собрания будут проходить в онлайн-режиме.
Башкирский язык
Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Фанур Ягафаров сообщил, что 11 сентября на территории республики отпразднуют День национального костюма. Весной, 17 апреля, все мероприятия прошли в дистанционной форме, теперь только часть из них осталась на интернет-площадках. Ягафаров рекомендовал использовать национальные элементы в деловых костюмах.
Зампремьер-министра вёл своё выступление на башкирском языке. Хабиров заявил, что теперь оперативные совещания будут проходить на двух языках — русском и башкирском.
Оператор ТКО
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил разорвать сотрудничество с оператором ТКО «Дюртюлимелиоводстрой», так как организация не отвечает необходимым требованиям.
Они там задирают [цены], не работают с юридическими лицами и вообще ведут деструктивную политику. Я предлагаю с ними прощаться. С большим удовольствием, я думаю, этот блок подхватит какой-то другой оператор,сказал Хабиров.