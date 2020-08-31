Свинья Илона Маска, карманные расходы и башкирский язык. Оперативка у Хабирова

Людям надо просто объяснять до конца, что это выгодно. Карта «Алга» и другие карты — «Школьник» и так далее, они с каждым разом будут все более многофункциональными. Илон Маск имплантировал чип в мозг свиньи. Я об этом не прошу. Но карта «Алга» должна становится все более многофункциональной,заявил Хабиров.