Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о коронавирусе

Posted 31 августа 2020, 09:47
Published 31 августа 2020, 09:47
Modified 25 декабря 2024, 05:42
Updated 25 декабря 2024, 05:42
Всего в республике зафиксировано 7795 случаев заболевания Covid-19, из них 32 новых случая (в Уфе — 19, в Стерлитамаке — 5, в Иглинском и Кугарчинском районах — по 3, в Туймазинском районе — 2). Девять пациентов на данный момент находятся в тяжёлом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ.
Из медучреждений выписали одного человека, за всё время — 6896. На амбулаторном лечении остаются 802 пациента. За последние сутки летальных исходов не было. Всего с момента начала пандемии от коронавируса умерли 29 человек.
По данным Минздрава, большинство заболевших за всё время зарегистрировано в Уфе — 3101, в Нефтекамске — 523 и в Белебеевском районе — 333.
Также увеличивается количество случаев внебольничной пневмонии. Так, за последние сутки выявили 69 заболевших, при этом выздоровели — 78.
За сутки проведено 4689 исследований, прошли обследование 4589 человек.
Напомним, вчера, 30 августа зафиксировано также 32 случая Covid-19.