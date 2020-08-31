Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о коронавирусе

Всего в республике зафиксировано 7795 случаев заболевания Covid-19, из них 32 новых случая (в Уфе — 19, в Стерлитамаке — 5, в Иглинском и Кугарчинском районах — по 3, в Туймазинском районе — 2). Девять пациентов на данный момент находятся в тяжёлом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ.