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Posted 31 августа 2020, 09:47

Published 31 августа 2020, 09:47

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о коронавирусе

31 августа 2020, 09:47
Минздрав сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Башкирии. На 31 августа выявлено 32 новых случая.

Всего в республике зафиксировано 7795 случаев заболевания Covid-19, из них 32 новых случая (в Уфе — 19, в Стерлитамаке — 5, в Иглинском и Кугарчинском районах — по 3, в Туймазинском районе — 2). Девять пациентов на данный момент находятся в тяжёлом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ.

Из медучреждений выписали одного человека, за всё время — 6896. На амбулаторном лечении остаются 802 пациента. За последние сутки летальных исходов не было. Всего с момента начала пандемии от коронавируса умерли 29 человек.

По данным Минздрава, большинство заболевших за всё время зарегистрировано в Уфе — 3101, в Нефтекамске — 523 и в Белебеевском районе — 333.

Также увеличивается количество случаев внебольничной пневмонии. Так, за последние сутки выявили 69 заболевших, при этом выздоровели — 78.

За сутки проведено 4689 исследований, прошли обследование 4589 человек.

Напомним, вчера, 30 августа зафиксировано также 32 случая Covid-19.

#Общество#Новости#Башкирия#Минздрав Башкортостана#Вирус
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